W głowie się nie mieści, co robi polski piłkarz. Takie rzeczy tylko w II lidze

Maksymilian Hebel latem przeszedł z Resovii Rzeszów do Stali Stalowa Wola. I już w drugim spotkaniu w nowym zespole potwierdził atut, który wcześniej demonstrował w poprzednim zespole. W dodatku przeciwko dobrze sobie znanemu rywalowi.

Maksymilian Hebel znowu trafił z połowy boiska. Rywale mogą mieć tego po dziurki w nosie

Do Stalowej Woli przyjechało Podbeskidzie Bielsko-Biała. Już po 21 minutach gospodarze prowadzili 2:0, a w doliczonym czasie gry Hebel wygarnął piłkę spod nóg rywala, po czym zdecydował się na uderzenie z okolic linii środkowej. I huknął pod poprzeczkę bramki strzeżonej przez Konrada Forenca, potwierdzając, że ma to opanowane do perfekcji.

Dlaczego? Otóż w 13. kolejce minionego sezonu II ligi 28-latek trafił z bardzo podobnej odległości. Wówczas grał jeszcze w Resovii, ale rywalem również było Podbeskidzie, a w jego bramce także stał Forenc. Choć wtedy golkiper był bardziej wysunięty, a "okazję" Heblowi stworzyło bardzo niedokładne zagranie Kornela Osyry.

Maksymilian Hebel znów skarcił Podbeskidzie Bielsko-Biała. Tym razem jego drużyna wygrała

Jednak mecz z obecnego sezonu pomocnik powinien wspominać lepiej. To dlatego, że jego drużyna zwyciężyła 5:2 (było już 4:0, po czym bielszczanie trafili dwukrotnie, a potem Stal jeszcze raz). Podczas gdy we wspomnianym spotkaniu z czasów Resovii strzelił na 2:0, ale potem Podbeskidzie zdobyło trzy bramki i zwyciężyło 3:2.

Warto dodać, że Hebel w minionym sezonie był autorem gola, które zaszokowało piłkarską Polskę. To dzięki niemu Resovia w pierwszej rundzie Pucharu Polski pokonała 1:0 Lecha Poznań. A jak trafił pomocnik? Potężnym uderzeniem z linii pola karnego pod poprzeczkę bramki Filipa Bednarka.

Maksymilian Hebel trafił do Resovii z Odry Opole. Wcześniej był piłkarzem Wieczystej Kraków, Arki Gdynia, Gryf Wejherowo, Bytovii Bytów i KS-u Chwaszczyno.