Ależ "transfer" Roberta Kubicy! Zaskoczył wszystkich

- Oni są kozacy, oni są świetnie przygotowani – mówi Czesław Lang o dwóch bardzo znanych uczestnikach tegorocznego Tour de Pologne. Na starcie pojawią się były kierowca Formuły 1 Roberta Kubica i żużlowy mistrz świata Bartosz Zmarzlik.

Zobacz wideo Tak wygląda Tour de France od kuchni

Oczywiście obaj wybitni sportowcy staną na starcie wyścigu amatorów. – To będzie w Bukowinie Tatarzańskiej, na szóstym etapie – mówi nam Lang. Przedostatni etap tegorocznego Tour de Pologne już przed startem wyścigu uchodzi za królewski. Peleton ruszy spod BUKOVINA Resort, będzie miał do pokonania m.in. podjazdy w Rzepiskach i Gliczarowie, przejedzie przez Szaflary i Biały Dunajec, żeby wrócić do Bukowiny na finałową ścianę. Przed zawodowcami powalczą amatorzy w ramach Orlen Tour de Pologne Amatorów.

- Poza Kubicą i Zmarzlikiem wystartują też m.in., nasi specjalni goście z Włoch, znakomici Francesco Moser i Gianni Bugno – mówi nam Czesław Lang. Tylko że to nie są amatorzy, to byli legendarni kolarze – zauważamy. – No tak, ale na pewno będą świetnymi ambasadorami i startującym u nas amatorom miło będzie zrobić sobie z takimi postaciami selfie – odpowiada dyrektor wyścigu.

Kubicę sprawdzał szósty kolarz Giro d'Italia

A jak na tle legend i trenujących regularnie amatorów mogą wypaść Kubica i Zmarzlik? Dla obu jazda na rowerze jest ważnym treningiem uzupełniającym. Kubica mówił nawet w jednym z wywiadów, że rocznie pokonuje na rowerze od 12 do 15 tysięcy kilometrów. A trenuje od wielu lat – od 2011 roku, gdy po groźnym wypadku rajdowym kolarstwo stało się dla niego jedną z form rehabilitacji.

Zmarzlik też trenuje od dawna. Jeździ między innymi z byłym kolarzem przełajowym, Kacprem Szczepaniakiem. Mistrz żużla dużo czasu na rowerze spędza zwłaszcza zimą, gdy ma przerwę od swojego sportu i buduje formę na kolejny sezon.

- Obaj są kozacy, są świetnie przygotowani – nie ma wątpliwości Czesław Lang. Czy to znaczy, że wciąż aktywny kolarsko były mistrz sprawdzał osobiście możliwości Kubicy i Zmarzlika? – Nie miałem okazji z nimi jeździć, ale Przemek Niemiec [były kolarz, który m.in. zajął szóste miejsce w Giro d’Italia i wygrał etap Vuelta a Espana] jeździł z Kubicą we Włoszech i od niego wiem, na co stać Roberta. A o możliwościach Bartka też słyszeliśmy wiele dobrego – zapewnia Lang.

Tour de Pologne 2025 rozpocznie się w poniedziałek 4 sierpnia we Wrocławiu, a skończy się w niedzielę 10 sierpnia w Wieliczce. Natomiast od 12 do 14 sierpnia zostanie rozegrany Tour de Pologne kobiet. Panie będą się ścigały w Zamościu, Chełmie i na trasie z Nałęczowa do Kraśnika.