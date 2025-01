Polski bramkarz na ustach całej Anglii! "Absolutnie niewiarygodny"

Jakub Stolarczyk to spotkanie zapamięta do końca życia. Młody Polak nieoczekiwanie stał się bohaterem hitu Premier League pomiędzy Tottenhamem a Leicester City. To dzięki jego pięciu kapitalnym obronom ekipa Ruuda van Nistelrooya niespodziewanie wygrała na wyjeździe z renomowanym rywalem 2:1 i opuściła strefę spadkową. Naszego rodaka już oklaskuje cała Anglia.

Szósty mecz w Premier League, a już noty marzeń. Stolarczyk doceniony w Anglii

Portal leicestermercury.co.uk uznał go nawet za gracza meczu i wystawił mu najwyższą notę spośród wszystkich piłkarzy Leicester. Stolarczyk otrzymał ósemkę w 10-stopniowej skali. - Genialny. Szybko wyszedł do przy wcześniejszej akcji Richarlisona, a następnie wykonał mocne ruchy, aby powstrzymać Porro. A do tego znakomita obrona przy uderzeniu Sona. Wydawało się, że piłka trafi do siatki. W drugiej połowie wykonał więcej interwencji i dobrze piąstkował przy dośrodkowaniach z rzutów rożnych - komplemetowano.

Jeszcze wyższą ocenę, bo 9 dało mu YahooSports. Z kolei 90min.com oceniło go na 8,6. W obu przypadkach były to najwyższe noty. Znakomity występ Polaka odnotowała nawet stacja BBC. - Jakub Stolarczyk poczynił kilka obron, dzięki czemu Leicester pozostawało w grze. Warto zauważyć, że zaraz po wejściu na boisko van Nistelrooy od razu ruszył w kierunku polskiego bramkarza - mogliśmy przeczytać. To zdarzenie odnotowało także Viaplay. - Ruud van Nistelrooy wyściskał Jakuba Stolarczyka! Postawił na niego odważnie sześć kolejek temu, utrzymał go w bramce, mimo że drużyna cały czas przegrywała i dzisiaj może triumfować po kapitalnych interwencjach polskiego bramkarza z Tottenhamem. Piękne obrazki! - podsumowano na platformie X.

Eksperci podsumowali mecz Stolarczyka. "Zawodnik meczu"

Zachwytu nie krył także profil "the foxes arms" związany z ekipą Leicester. - Jakub Stolarczyk - zawodnik meczu, absolutnie niewiarygodny dzisiaj - napisano na platformie X.

Znakomity występ nie uszedł też uwadze krajowych ekspertów. - Leicester pokonał na wyjeździe 2:1 Tottenham i wydostał się ze strefy spadkowej. Olbrzymi udział miał w tym Jakub Stolarczyk. Fenomenalny występ naszego bramkarza, łapie pewność - odnotował Tomek Hatta z igol.pl.

- Kuba Stolarczyk już w nieco ponad kwadrans z Tottenhamem zrobił niezły highlight pod Danza Kuduro Remix - napisał Michał Zachodny z Viaplay.

- Ależ meczazzo gra Jakub Stolarczyk - pisał Jonasz Zasowski z TVP Sport.