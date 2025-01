Dramatyczne wieści o Robercie Dymkowskim. Nie może samodzielnie oddychać

Robert Dymkowski to wychowanek Gwardii Koszalin, który jednak najwięcej osiągnął jako piłkarz Pogoni Szczecin. Ponadto grał również w greckim PAOK-u Saloniki, Widzewie Łódź oraz Arce Gdynia. W Ekstraklasie rozegrał w latach 1992-2003 aż 278 meczów, w których strzelił 78 goli. Zdecydowaną większość tych występów zaliczył właśnie w barwach wspomnianych "Portowców". W Pogoni Dymkowski pełnił również rolę dyrektora sportowego, trenera rezerw, juniorów czy nawet drużyny kobiecej.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Ronaldo nie zagrał w finale MŚ? Żelazny: W tej historii były naciski

Pogarsza się stan Roberta Dymkowskiego. Trafił do szpitala na OIOM

W ostatnich latach jednak Robert Dymkowski zmaga się z nieuleczalną chorobą - stwardnieniem zanikowym bocznym.

"Zdiagnozowano u mnie ALS/SLA czyli stwardnienie zanikowe boczne. Jest to choroba neurodegeneracyjna neuronu ruchowego, która cały czas postępuje i prowadzi do osłabienia mięśni ich zaniku, odebrania mowy i możliwości samodzielnego oddychania w konsekwencji utraty ruchomości i śmierci" – pisał w 2023 roku były snajper. Jego przyjaciele i znajomi, również ci z boiska z Pogoni, organizowali w ostatnich miesiącach wydarzenia charytatywne, by zebrać pieniądze na jego leczenie.

Choroby tej nie da się powstrzymać, można ją jedynie hamować drogim leczeniem. Niestety, w przypadku Dymkowskiego ta dalej postępuje. Na początku roku z tego powodu 54-latek trafił do szpitala na intensywną terapię i choć obecnie jest już w domu, to oddycha jedynie za pomocą respiratora. Poinformował o tym Daniel Trzepacz z portalu PogonSport.Net.pl.

"Trzymajmy kciuki za Roberta Dymkowskiego. 4 stycznia trafił do szpitala na intensywną terapię. 21 stycznia wrócił do domu jednak nie odzyskał samodzielnej zdolności oddychania i używa respiratora" - napisał Trzepacz na portalu X.

Trzepacz podał również link do zbiórki, w której każdy może wesprzeć rodzinę ciężko chorego Dymkowskiego.