Absolutne szaleństwo w meczu Bednarka. Przegrywali już 0:2, Polak bohaterem

Nikt nie mógł przewidzieć, że walczące o awans do Premier League Southampton rozegra tak szalony mecz u siebie z Huddersfield, które walczy z kolei o utrzymanie w Championship. Gospodarze przegrywali do przerwy 0:2, ale w pierwszych pięciu minutach drugiej połowy doprowadzili do remisu 2:2. Kwadrans później znowu przegrywali, tym razem 2:3. Ostatecznie w końcówce, po golach w 80., 84. i 91. minucie wygrali 5:3 i dalej znajdują się na miejscu dającym bezpośredni awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii.

Jan Bednarek przewodził obronie Southampton w szalonej pogoni za rywalem

Całe spotkanie w barwach Southampton rozegrał Jan Bednarek. Polski stoper w Championship dotychczas przegapił tylko dwa mecze z powodu drobnego urazu (1:4 z Leicester) i pauzy za żółte kartki (2:1 z West Bromem). Przez cały mecz Bednarek ośmiokrotnie wybijał piłkę, zablokował jedno uderzenie, zanotował sześć przechwytów oraz wygrał w sumie sześć z dziewięciu pojedynków z rywalami. Chociaż jego zespół stracił trzy bramki, to reprezentant Polski nie zawinił przy żadnej z nich.

Dobrą grę Bednarka widać w ocenach. Na portalu Flashscore otrzymał notę 7,6, która była najwyższą spośród zawodników z obrony oraz tych, którzy od początku rozpoczęli spotkanie. Wyższe mieli tylko zawodnicy ofensywni, którzy pojawili się z ławki i zdobywali bramki oraz przy nich asystowali.

Z kolei na portalu Sofascore Bednarek otrzymał ocenę 7,2. Wyższą, bo 7,3, miał z podstawowych piłkarzy z obrony tylko prawy obrońca Kyle Walker-Peters. Podobnie było na WhoScored, gdzie także tylko Anglik (7,6) był wyżej oceniony od Bednarka (7,3) z zawodników, którzy rozpoczęli od pierwszej minuty spotkanie z Huddersfield.

W obecnym sezonie Jan Bednarek wystąpił w 28 spotkaniach Southampton we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył dwie bramki. Jego zespół po 30. kolejkach Championship zajmuje drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 64 punktów. To ostatnia pozycja, która daje bezpośredni awans do Premier League. Do prowadzącego Leicester traci 11 "oczek" oraz ma punkt przewagi nad trzecim Leeds United, które ma jeden mecz rozegrany więcej od Southampton. Kolejny mecz "Święci" rozegrają już we wtorek 13 lutego na wyjeździe z Bristol City.