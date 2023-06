Współwłaścicielka słynnego klubu w tarapatach. Czarne chmury

Pod koniec 2021 roku Newcastle United zostało zakupione przez saudyjski Public Investment Fund (PIF). W przejęciu klubu pomagała Amanda Staveley, która sama posiada 10 procent udziałów. Teraz kobieta może mieć poważny problem.

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak o ofertach: Kusi mnie nie tylko Arabia. Ale pieniądze to nie wszystko

Współwłaścicielka Newcastle United spiera się o duże pieniądze. "Zdecydowany sprzeciw"

Według brytyjskiego "The Telegraph" współwłaścicielce Newcastle grozi bankructwo. Victor Restis, grecki potentat z branży żeglugi morskiej, twierdzi, że nadal nie spłaciła ona pożyczki, którą wzięła w 2008 roku. Na ten moment należność wynosi ponad 36 milionów funtów.

Arsenal ściąga Kiwiorowi konkurencję. Wymowna reakcja Polaka

Prawnicy Greka złożyli wniosek o wezwanie do zapłaty, lecz przedstawiciele Staveley zwrócili się do Sądu Najwyższego, aby zostało ono odroczone. To sprawi, że nie będzie możliwe przedstawienie jej postanowienia o ogłoszeniu upadłości, jeśli pieniądze nie zostaną zwrócone w ciągu 21 dni. Będzie miała na to więcej czasu, gdyż jej przedstawiciele uważają, że dopóki spór jest otwarty, nie będzie można ogłosić jej bankructwa.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Innego zdania są prawnicy Restisa, którzy zapowiedzieli, że próby odroczenia spłaty spotkają się ze "zdecydowanym sprzeciwem". Ponadto złożyli wniosek o likwidację uśpionej spółki PCP Capital Partners LPP, gdzie Staveley jest jednym z dyrektorów. Miała ona nie działać od pięciu lat, lecz według dokumentów, do których dotarł "The Telegraph", w piątek 23 czerwca zmieniła nazwę na Apollo Belvedere Services.

Ronaldo ma wsparcie. To piłkarz z topowej ligi. Teraz trafił do ekipy CR7

Newcastle United odrodziło się pod rządami Saudyjczyków. Mocarstwowe plany

Kłopoty Amandy Staveley wyszły na jaw niedługo po zakończeniu najlepszego sezonu Newcastle od lat. W Premier League zajęło ono czwarte miejsce, dzięki czemu w przyszłym sezonie po ponad 20 latach znów zagra w Lidze Mistrzów. Było także blisko zdobycia pierwszego od dawna trofeum, lecz w finale Pucharu Ligi przegrało z Manchesterem United. Można się spodziewać, że tego lata saudyjscy właściciele będą chcieli jeszcze wzmocnić skład, pierwszym dużym transferem będzie zapewne pozyskanie Sandro Tonalego z Milanu za około 70 milionów euro.