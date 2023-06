Europejski gigant zmieni herb. Kibice będą zadowoleni

Wiele czołowych klubów na świecie przez lata zmienia lub odświeża identyfikację wizualną i prezentuje fanom nowe herby. Przed sezonem 2023/24 swoich fanów o pomoc poprosiła m.in. Aston Villa i po głosowaniu zmieniła wieloletni emblemat klubowy. Biorąc pod uwagę głosy kibiców, ku takiej decyzji skłania się również Atletico Madryt. Nie będzie to jednak zmiana na nowe.

REKLAMA

Zobacz wideo Złoto Igrzysk Europejskich dla Pii Skrzyszowskiej. "To nie jest moja najwyższa forma"

Atletico Madryt zmieni herb? Zdecyduje głosowanie, a sporo kibiców jest za

Atletico ostatnią zmianę herbu zaprezentowali w 2017 roku. Z logo częściowo usunięto wtedy nawiązania do tradycji Madrytu i zamiast niedźwiedzia, opierającego się o drzewko poziomkowe pozostawiono samo zwierzę, które według legendy miał upolować król Alfonso XI w górach niedaleko miasta. Herb nieco zaokrąglono, niedźwiedzia zwrócono w prawo, zamiast w lewo i pozbyto się złotej obwódki wokół grantowych elementów.

Lewandowski nazwany starym przyjacielem. W tym zawodniku będzie miał wielkie oparcie

Kibice przez lata krytykowali nowy herb, co zaowocowało decyzją władz klubu o daniu im głosu. Dyrektor generalny Miguel Angel Gil Marin zarządził głosowanie wśród 138 477 członków klubu i aż 44 procent z nich opowiedziało się za powrotem do poprzedniego. Nieco ponad 61 tysięcy osób skłoniło władze klubu do zwołania Rady Dyrektorów i rozpoczęcia wiążącego głosowania w sprawie zmiany.

"W ostatnich latach podjęliśmy trudne i ryzykowne decyzje. Wszystkie miały na celu stworzenie większego, globalnego klubu i zaoferowanie naszym fanom więcej lepszych produktów, usług i doświadczeń, a także posiadanie drużyn piłkarskich, z których mogą być dumni. Po decyzji aż 44 procent członków klubu o zmianie herbu zwołamy Radę Dyrektorów i jeśli ta zdecyduje o powrocie do poprzedniego, to obiecujemy, że zrobimy to najszybciej, jak to możliwe" - przekazał w liście otwartym do fanów Miguel Angel Gil Marin, cytowany przez "Markę".

Oficjalnie. Nowy kontrakt dla legendy Realu. Odrzucił pieniądze Saudyjczyków

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Władze Atletico Madryt zadecydują o zmianie herbu we wspólnym głosowaniu i wszystko wskazuje, że kibice wywalczą powrót do emblematu z lat 1970-2016. Prezes klubu Enrique Cerezo informował, że całość głosowania będzie dostępna do zobaczenia online i w pełni jawna.