Manchester City dostanie fortunę. Potężna kasa za potrójną koronę

Manchester City jeszcze przed finałem Ligi Mistrzów miał na koncie dwa zdobyte puchary. Zespół Pepa Guardioli wygrał rozgrywki Premier League, a w finale FA Cup ograł 2:1 Manchester United. W sobotę 10 czerwca dołożył pierwszy w historii triumf w Lidze Mistrzów, pokonując Inter Mediolan 1:0. Wszystkie te triumfy przyniosły klubowi wielkie pieniądze, a to wcale nie musi być koniec.

Manchester City zarobił krocie dzięki triumfom. Liga Mistrzów i Premier League przyniosły najwięcej

Kataloński "Sport" wskazuje, że za tegoroczną wygraną w Lidze Mistrzów Manchester City zarobił aż 136 milionów euro. Ta kwota robi wrażenie, ale wcale nie jest najwyższa. Za triumf w Premier League zgarnęli znacznie więcej, bo aż 191 milionów euro. Do tego dochodzi 4,5 miliona za wygrane FA Cup, co łącznie daje 331,5 miliona euro.

Potrójna korona jest dla klubu z Manchesteru niezwykle opłacalna i może pomóc we wzmacnianiu składu na kolejny sezon. Tuż po jego rozpoczęciu ekipa Guardioli może przynieść właścicielom kolejne, gigantyczne zyski, dzięki wygraniu kolejnego trofeum. Na 16 sierpnia zaplanowano finał Superpucharu UEFA, w którym City zmierzy się z Sevillą. Jeśli mistrzowie Anglii wygrają to spotkanie, to na ich konto wpłynie kolejne 58 milionów euro.

Łącznie cztery trofea z sezonu 2022/23 mogą przynieść Manchesterowi City prawie 400 milionów euro zysku. Kwota wygląda imponująco, a z pewnością dochodzą do niej jeszcze zyski marketingowe i premie od sponsorów. Cztery triumfy przyniosłyby zwrot 1/3 kwoty, którą klub wydał na transfery od dołączenia Pepa Guardioli w lipcu 2016 roku.

Warto przypomnieć, że Manchester City należy do spółki holdingowej City Football Group, której 81 procent akcji posiada Szejk Mansour ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Triumfatorzy Ligi Mistrzów są flagowym klubem firmy, która posiada również akcję m.in. amerykańskiego New York City FC, australijskiego Melbourne City, hiszpańskiej Girony i włoskiego Palermo.