FC Barcelona finalizuje pierwszy transfer. Lewandowski zagra z "Potworem"

Choć od ostatniego meczu FC Barcelony w tym sezonie minął niespełna tydzień, to władze zespołu z Katalonii już snują plany kadrowe na kolejny sezon. Od dłuższego czasu głównym tematem w mediach jest potencjalny transfer Joshuy Kimmicha z Bayernu Monachium. Jak donosi jednak Fabrizio Romano, kto inny zostanie pierwszym wzmocnieniem Katalończyków.

FC Barcelona będzie miała nowego zawodnika. Mikayil Faye trafi do Hiszpanii

W niedzielę wieczorem u znanego dziennikarza padło słynne "here we go". "Barcelona jest gotowa pozyskać utalentowanego środkowego obrońcę Mikayila Faye z NK Kustosija. Umowa uzgodniona, zaczynamy" - czytamy.

Według Romano Faye był także łączony z Chelsea oraz Borussią Dortmund, jednak ostatecznie zawodnik dołączy do zespołu z Katalonii. Kwota transferu ma wynieść 5 milionów euro oraz wszelkie bonusy, a umowa zostanie podpisana na dniach.

18-letni Senegalczyk ma najpierw grać w drugim zespole Barcelony, a kiedy złapie odpowiednie doświadczenie, trafi do pierwszej drużyny. Obrońca jest uznawany za jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy na tej pozycji. Mimo młodego wieku doczekał się już pseudonimu "Potwór".

Faye w lutym trafił z senegalskiego Diambars FC do chorwackiego drugoligowca NK Kustosija, z którym podpisał umowę do końca 18 stycznia 2027 roku. W Chorwacji wystąpił wiosną łącznie w 15 meczach i zdobył jednego gola oraz zanotował asystę. Jest także młodzieżowym reprezentantem Senegalu. W reprezentacji do lat 17 rozegrał dziesięć spotkań.