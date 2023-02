Legendarny trener blisko powrotu do pracy. 75-latek sam zgłosił się do klubu

Leeds United pozostaje obecnie bez trenera. W poniedziałek 6 lutego władze klubu Premier League postanowiły zwolnić Jessego Marscha, a wszystko za sprawą niezadowalających wyników. Od tego momentu trwają poszukiwania nowego sternika drużyny, które jak do tej pory kończą się fiaskiem. Odmówić zdążyło im już kilku kandydatów, w tym Carlos Corberan, Arne Slot, Andoni Iraola czy Marcelo Gallardo.

Aktualnie drużynę prowadzi tymczasowy szkoleniowiec Michael Skubala, który dotychczas był trenerem zespołu U23. To on ponownie zasiądzie na ławce trenerskiej podczas dwóch najbliższych spotkań z Evertonem oraz Southampton. Zrobił to już podczas konfrontacji z Manchesterem United i Leeds, w której jego zespół niespodziewanie zremisował 2:2, mimo iż prowadził na Old Trafford 2:0.

Na horyzoncie pojawił się jednak ciekawy kandydat, który sam zgłasza chęć angażu do klubu. Mowa o Harrym Redknappie, który zdaniem "Daily Mirror", sam zgłosił swoje zainteresowanie poprowadzenia Leeds United. Miałaby to być jednak tylko pomoc krótkoterminowa, do końca sezonu, aby utrzymać zespół w Premier League. "Whites" zajmują obecnie 17. lokatę i mają tylko punkt przewagi na Evertonem oraz Bournemouth.

75-latek jest obecnie na trenerskiej emeryturze. Występuje w telewizji w roli eksperta. W przeszłości był szanowanym szkoleniowcem Premier League, prowadził takie zespoły jak West Ham United przez blisko siedem lat, czy Tottenham z Luką Modriciem i Garethem Balem w składzie przez cztery. W sezonie 07/08 wygrał Puchar Anglii z Portsmouth.