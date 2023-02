Rewolucyjny eksperyment w Anglii. Tak chcą zadbać o bezpieczeństwo sędziów

W historii piłki nożnej niejednokrotnie kibice byli świadkami sytuacji, gdy piłkarze wpadali we wściekłość i tracili nad sobą panowanie. Często powodem ich złości były decyzje sędziowskie. Dochodziło nawet do szarpaniny z arbitrami. Problem agresywnych zachowań jest widoczny szczególnie na Wyspach Brytyjskich. Tylko w 2022 roku Angielska Federacja Piłkarska (FA) zawiesiła aż 380 zawodników oraz trenerów za atakowanie lub grożenie sędziom i sędzinom. Okazuje się, że FA postanowiła w końcu zająć się problemem i zapewnić większe bezpieczeństwo arbitrom.

Sędziowie ligi angielskiej będą nosić kamery na ciele. Cel - zwiększenie bezpieczeństwa arbitrów

W piątek angielska federacja poinformowała, że podczas meczów sędziowie zostaną wyposażeni w kamery. Małe urządzenia będą przyczepione do stroju arbitra. Celem tego eksperymentu jest sprawdzenie, czy technologia może pozytywnie wpłynąć na zachowania piłkarzy. FA wierzy, że możliwość zarejestrowania agresywnych gestów czy też słów pod adresem sędziów i ewentualna kara, ostudzą emocje zawodników.

Co więcej, kamerka ma zwiększyć szacunek dla arbitrów. Jak przekazała federacja, najpierw eksperyment zostanie przeprowadzony na niższych szczeblach ligi angielskiej. Jeśli technologia okaże się przysłowiowym "strzałem w 10", wówczas zostanie wprowadzona także do Premier League.

Z inicjatywy FA cieszy się przede wszystkim Paul Field, prezes Stowarzyszenia Arbitrów w Anglii. Działacz wyjawił, że werbalne i fizyczne znęcanie się nad szeregowymi sędziami w kraju staje się coraz poważniejsze. Niekiedy zagraża nawet życiu arbitrów.

Problem agresji w piłce nożnej w Anglii zbadało również BBC. Redakcja utworzyła kwestionariusz, na który odpowiedziało ponad 900 sędziów. Z badań jasno wynika, że sytuacja się pogarsza z każdym rokiem, a nadużycia i zastraszanie arbitrów, z licznymi groźbami śmierci, są na porządku dziennym.

Nie tylko na Wyspach Brytyjskich arbitrzy muszą mierzyć się z agresją zawodników. Najnowszy przykład pochodzi z Demokratycznej Republiki Konga. Jeszcze bardziej szokujące jest to, że przemocy wobec sędziego dopuściły się kobiety. W doliczonym czasie meczu DCMP Bikira z Mazembe pierwsza z drużyn domagała się rzutu karnego, ale arbiter nie zwracał uwagi na protesty piłkarek. Decyzja sędziego bardzo zdenerwowała zawodniczki, które zaczęły go gonić po całym boisku. Arbiter starał się jak najszybciej uciec, ale ostatecznie kobiety zatrzymały go i razem z członkiem sztabu zaczęły kopać i uderzać pięściami.