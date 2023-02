Skandaliczne zachowanie kibiców Arsenalu. Mistrzostwa reakcja De Bruyne. "Chce ktoś piwo?" [WIDEO]

Mecz Arsenal - Manchester City w środowy wieczór zapowiadał się emocjonująco, ponieważ obie drużyny zajmowały przed nim kolejno pierwsze i drugie miejsce w ligowej tabeli. Duża stawka spotkania udzieliła się zarówno piłkarzom obu zespołów, jak i kibicom. Efektem tego były tarcia na linii Kevin De Bruyne - trener i kibice Arsenalu. Belg najpierw wdał się w drobną przepychankę z hiszpańskim szkoleniowcem, za co został wygwizdany na Emirates Stadium, a następnie musiał mierzyć się z kolejnymi nieprzyjemnościami ze strony kibiców rywali.

Kevin De Bruyne podgrzał atmosferę po meczu z Arsenalem. Humorystyczna odpowiedź na rzucanie butelkami

Kevin De Bruyne po raz pierwszy mógł zdenerwować kibiców już w 24. minucie spotkania, kiedy to zdobył bramkę na 1:0 dla Manchesteru City. Przy wyniku 1:1, już w 50. minucie meczu, doszło do scysji pomiędzy nim, a Mikelem Artetą. Belg w tamtym momencie stał się wrogiem fanów Arsenalu, a jeszcze w 82. minucie gry dołożył asystę przy bramce Erlinga Haalanda na 3:1. Pięć minut później został zmieniony. Pomocnik opuszczał boisko daleko od ławek rezerwowych i musiał przebyć do nich długą drogę blisko trybun.

Kibice Arsenalu nie mogli znieść widoku cieszącego się De Bruyne i rzucali w jego kierunku plastikowe kubki, butelki i przedmioty, które mieli wtedy pod ręką. 31-latek jedynie odpowiadał im śmiechem i unikał owych przedmiotów. Finalnie dotarł do ławki rezerwowych bez szwanku, po drodze kilkukrotnie wymachując rękami. Manchester City wygrał spotkanie 3:1 i został nowym liderem Premier League, więc humor z pewnością dopisywały zawodnikom.

Wyraz tego dał właśnie De Bruyne w mediach społecznościowych. Za pośrednictwem Instagrama udostępnił dwa zdjęcia z momentu, kiedy opuszczał boisko. Jedno z nich, na którym trzyma rękę uniesioną, jakby chciał coś złapać, okrasił podpisem: "Chce ktoś piwo?". Na drugim widać pomocnika oraz plastikowy kubek lecący w jego stronę, oraz podpis: "Dzięki".

Kevin De Bruyne https://www.instagram.com/kevindebruyne/

Manchester City został nowym liderem Premier League i po 23 meczach ma na koncie 51 punktów. Drugi Arsenal ma tyle samo "oczek", ale rozegrał o jedno spotkanie mniej.