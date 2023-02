Anglicy nie mają litości. Koniec pracy w Premier League po koszmarnym błędzie

Choć liczba błędów sędziowskich w erze VAR wyraźnie spadła, także arbitrom oglądającym powtórki zdarzają się pomyłki. Jedna z nich przytrafiła się arbitrowi 11 lutego, podczas meczu Arsenal - Brentford, zakończonym wynikiem 1:1. Lee Mason nie zauważył wówczas spalonego przy golu strzelonym przez gości, co podopiecznym Mikela Artety odebrało bardzo ważne trzy punkty.

Sędzia Mason musi zmienić zawód

Zgodnie z informacjami podawanymi przez "Sky Sports", doświadczony Mason, który pracował przy meczach Premier League przez ostatnie piętnaście lat, rozstał się z angielskim związkiem arbitrów za porozumieniem stron. Włodarze ligi byli bowiem bardzo niezadowoleni z jego postawy w ubiegłym tygodniu, która może nawet wypaczyć walkę o mistrzostwo kraju w obecnym sezonie.

- Tak naprawdę skończyliśmy dzisiejszy mecz po obejrzeniu powtórek i ich dokładnej analizie, czemu towarzyszyło dużo złych emocji. To nie był zwykły, ludzki błąd, a gigantyczna pomyłka, wynikająca z nieznajomości przepisów i braku zrozumienia futbolu - powiedział po meczu z Brentford Mikel Arteta.

Jednocześnie nie oznacza to, że jedynie jedna pomyłka sprawiła, że Mason zakończył okres pracy jako arbiter. Przełożeni mieli mu też przypomnieć sytuację z wcześniejszej części sezonu. Wówczas nie uznał on prawidłowego gola strzelonego przez piłkarzy Newcastle United w meczu z Crystal Palace, co kosztowało "Sroki" dwa cenne punkty.

Obecnie, w tabeli Premier League, Arsenal zajmuje drugie miejsce, mając tyle samo punktów co prowadzący Manchester City. "Kanonierzy" rozegrali jednak jedno spotkanie mniej, co może w końcowej klasyfikacji pozwolić im przeskoczyć zespół prowadzony przez Pepa Guardiolę.

