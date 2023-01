Liverpool chce rewelację mundialu. Zdesperowany Klopp

Liverpool nie jest przesadnie aktywny na rynku transferowym. Jedynym ruchem klubu z Anfield w zimowym oknie było sprowadzenie Cody'ego Gakpo z PSV Eindhoven za 42 mln euro. Wyniki zespołu prowadzonego przez Juergena Kloppa pozostawiają jednak wiele do życzenia - w Premier League zajmują dziewiąte miejsce z 28 punktami i tracą siedem punktów do Newcastle United, zajmującego ostatnie miejsce gwarantujące grę w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Niewykluczone, że Liverpool podejmie jeszcze jakieś działania na rynku transferowym, szczególnie po porażce 0:3 z Brighton.

Liverpool chce gwiazdę mistrzostw świata w Katarze. Klopp osobiście się spotkał z Sofyanem Amrabatem

Dziennik "Daily Mirror" informuje, że Liverpool chce wzmocnić środek pola w trakcie zimowego okna transferowego i wciąż pozostaje zainteresowany Sofyanem Amrabatem z Fiorentiny. Juergen Klopp był na tyle zdeterminowany, że miał osobiście spotkać się z Amrabatem, żeby przekonać go do przenosin do Anglii. Klopp ponoć namawiał go do transferu przez wizję gry w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Amrabat był jedną z gwiazd reprezentacji Maroka na mistrzostwach świata w Katarze, z którą zajął ostatecznie czwarte miejsce.

Joe Barone, dyrektor generalny Fiorentiny potwierdził w rozmowie z calciomercato.com, że klub otrzymał wiele ofert i zapytań za Sofyana Amrabata oraz Nicolasa Gonzaleza (o Argentyńczyka walczy m.in. Leicester City). - Obaj są piłkarzami Fiorentiny. Jestem szczęśliwy, że tak wiele zespołów o nich pyta, ale mogę potwierdzić, że teraz nie jest łatwo sprowadzić piłkarza Fiorentiny - mówił. Don Hutchison, były piłkarz Liverpoolu z lat 1990-1996 apeluje do władz, żeby te nie podejmowały pochopnych ruchów w styczniu. - Muszą się upewnić, że nie wpadną w panikę na rynku - mówił Szkot w rozmowie z ESPN.

Sofyan Amrabat jest piłkarzem Fiorentiny od stycznia 2020 roku, kiedy odszedł z Hellasu Verona za 19,5 mln euro i spędził drugą część sezonu 19/20 na wypożyczeniu w Hellasie. Marokański pomocnik zagrał w 22 meczach tego sezonu dla Fiorentiny, ale nie zanotował gola czy asysty. Jego umowa z klubem z Toskanii jest ważna do końca czerwca 2024 roku. Poza Liverpoolem Amrabatem interesuje się m.in. Tottenham czy Atletico Madryt.