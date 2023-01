Klopp spotkał się z gwiazdą mundialu. Wielki transfer o krok

Juergen Klopp, jak podaje "The Mirror", wziął udział w sekretnym spotkaniu z rewelacją katarskiego mundialu Sofyanem Amrabatem i jego agentem. Miał namawiać piłkarza do przejścia z Fiorentiny do ekipy wicemistrza Anglii. Klopp usilnie poszukuje kogoś, kto mógłby jeszcze w styczniu wzmocnić linię pomocy swojego zespołu.

Klopp osobiście się pofatygował... I raczej nic z tego

Klopp miał kusić Marokańczyka wizją gry w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, co jest jego wielkim marzeniem. Zdaniem dziennikarzy negocjacje zakończyły się jednak fiaskiem, a sam zawodnik na ten moment jest bliżej Atletico Madryt.

Atletico Madryt co prawda już odpadło z europejskich pucharów, ale 26-latka przekonuje przede wszystkim styl gry preferowany przez jego trenera - Diego Simeone. - Nie lubię wypowiadać się o innych, ale to, co robi Simeone, co osiągnął jest niesamowite. Jest trenerem Atletico Madryt od wielu, wielu lat. Podoba mi się jego styl gry. Wygrał wiele i mam do niego ogromny szacunek. Zawodnicy w jego drużynie muszą być silni fizycznie i agresywni, a ja lubię grać w ten sposób - mówił Amrabat w rozmowie z hiszpańską "Marką".

Mnóstwo chętnych na Amrabata. "Kluby właśnie się obudziły"

Nic jednak nie jest przesądzone, bo po półfinalistę mistrzostw świata nadal ustawia się kolejka chętnych. Jak ujawnił jego starszy brat - Nordin (obecnie piłkarz AEK Ateny), Sofyanem interesował się także inny zespół z Premier League. - Myślę, że najlepsze kluby w Europie przespały najlepszy moment i właśnie się obudziły. W styczniu sam Sofyan prowadził już rozmowy z Tottenhamem Hotspur, ale nie doszło do porozumienia w sprawie opłaty transferowej z Fiorentiną - zdradził w holenderskim "De Telegraaf".

Sofyan Amrabat na mundialu w Katarze był kluczową postacią reprezentacji Maroka, która niespodziewanie doszła aż do półfinału. 26-latek wystąpił we wszystkich możliwych spotkaniach turnieju i imponował w nich nieustępliwością. Portal Transfermarkt wycenia jego wartość na 25 mln euro.