Sędzia runął na murawę. Nokaut, po którym zniesiono go na noszach [WIDEO]

W piątek 14 stycznia odbyła się 27. kolejka League Two, czyli czwartej ligi angielskiej. W jednym z meczów Swindon Town rywalizowało z Grimsby Town. Gospodarze zajmują szóste miejsce w tabeli i znajdują się w strefie gwarantującej grę w barażach o awans do League One. Grimsby z kolei znajduje się na 16. miejscu. Sędzią tego meczu był Brytyjczyk Sam Purkiss. Na początku spotkania doszło do nieprzyjemnego zdarzenia z jego udziałem.

Sędzia został znokautowany w trakcie meczu. Otrzymał owację na stojąco od kibiców

W jedenastej minucie Sam Purkiss został niefortunnie trafiony piłką w twarz przez jednego z obrońców Swindon Town. Futbolówka była uderzona na tyle mocno, że arbiter padł na murawę. Błyskawicznie na miejscu pojawili się lekarze pracujący w obu klubach, którzy go opatrywali. Po kilku minutach Purkiss opuścił boisko na noszach, a kibice pożegnali go salwą oklasków i owacją na stojąco.

Przez resztę meczu rozjemcą był Anglik Gareth Viccars. Swindon Town ostatecznie pokonało 5:0 Grimsby, a w wygranej gospodarzy pomogła czerwona kartka dla Bena Amosa. Po czasie okazało się, że Samowi Purkissowi nic poważnego się nie stało i był przytomny, o czym poinformowały sportowe media w Wielkiej Brytanii.

"Sędzia jest zamroczony i oszołomiony, ale siedzi i rozmawia z ludźmi w pokoju medycznym. Jest w dobrych rękach. Zaczął chichotać, gdy powiedziałem mu, że jest jedynym sędzią w historii, który otrzymał owację na stojąco od całego stadionu" - napisał Chris Hull, dziennikarz Sky Sports. Do tej pory Sam Purkiss głównie sędziował mecze w trzeciej i czwartej lidze angielskiej.