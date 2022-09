Chelsea chciała chwalić się transferem. Nagle krach. "Na koniec zostaje tutaj"

Freund pracuje dla drużyny z Salzburga od 2006 roku. Od tamtego czasu odkrył talenty m.in. Erlinga Haalanda, Sadio Mane, czy Dayota Upamecano. Teraz miał być jednym z brakujących elementów składających się na nową Chelsea, budowaną przez amerykańskich właścicieli z Toddem Boehlym na czele. "The Blues" zmienili Thomasa Tuchela na Grahama Pottera na ławce trenerskiej i mieli być na ostatniej prostej do zatrudnienia dyrektora sportowego RB Salzburg.

Freund nie dla Chelsea

Rychłe przejście jednego z najlepszych dyrektorów w swoim fachu ogłosił w poniedziałek znany dziennikarz, Fabrizio Romano. Według jego informacji do podpisania zostały ostatnie dokumenty, co miało stać się w ciągu najbliższych dni. Jednak we wtorkowe sam Romano poinformował, że oficjalnie RB Salzburg postanowiło zatrzymać Freunda na swoim stanowisko i nie oddawać go do Chelsea.

- To prawda, że Chelsea mnie chciała i odbyliśmy rozmowy. Myślałem o pracy dyrektora sportowego dla Chelsea, ponieważ byłem dumny z zainteresowania tak dużego klubu - powiedział Freund. Prezes klubu z Salzburga, Stephan Reiter, dodał, że "Freund informował mnie o Chelsea, ale na koniec zostaje tutaj, w Red Bull Salzburg".

RB Salzburg odgryzł się na Twitterze

Ekipa z Austrii nie mogła przepuścić okazji i skomentowała ostatnie informacje na swoim twitterowym koncie, na którym czytamy: "Rozumiem, że bez naszej zgody, niektórzy dziennikarze opublikowali komunikaty, że Christoph Freund wkrótce dołączy do Chelsea. To nieprawda, nie podpisał kontraktu z Chelsea na sezon 2022/23. Zostaje w Red Bull Salzburg ♥".

Porażka w zakontraktowaniu Freunda na pewno wpłynie na dumę właściciela Chelsea, który nie ma ostatnio dobrej passy po komentarzach o wprowadzeniu "All-Star Game" do Premier League. Za te słowa oberwało mu się chociażby od Juergena Kloppa, czy Gary'ego Neville'a.