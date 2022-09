Trzech kandydatów do przejęcia Bayernu. Absolutna czołówka światowa

Bayern Monachium nie imponuje formą w ostatnich tygodniach. Mistrzowie Niemiec nie zdołali wygrać żadnego z ostatnich czterech meczów w Bundeslidze, a w miniony weekend sensacyjnie przegrali 0:1 z FC Augsburg, klubem Rafała Gikiewicza i Roberta Gumnego. Coraz częściej pojawiają się plotki, że za słabe wyniki posadą może zapłacić Julian Nagelsmann. Bawarczycy podobno mają już krótką listę jego ewentualnych następców.

Bayern Monachium szykuje się na ewentualne zwolnienie Nagelsmanna. Wytypowali kandydatów na trenera

Zdaniem Sport1.de znaleźli się na niej Thomas Tuchel, Zinedine Zidane i Mauricio Pochettino. Najwyżej mają stać akcje Niemca, który niedawno rozstał się Chelsea. Bayern już kilka razy chciał nawiązać z nim współpracę w przeszłości, zawsze jednak coś stawało na przeszkodzie. Po raz pierwszy w 2018 roku, jednak wówczas Tuchel wybrał ofertę Paris Saint-Germain. Temat powrócił rok później, jednak Tuchel ponownie nie wyraził zainteresowania. Teraz sytuacja jednak się zmieniła.

Znacznie trudniej jest sobie wyobrazić angaż Zinedine'a Zidane'a. Legendarny Francuz pozostaje bez pracy od 30 czerwca 2021 roku, gdy rozstał się z Realem Madryt. W jego przypadku problemem byłaby bariera językowa. Zidane porozumiewa się w języku ojczystym, hiszpańskim, a także uczy się angielskiego. Musiałby zatem szybko rozpocząć naukę niemieckiego. Nie to jest jednak największym problemem. Sporo mówi się, że Zidane czeka na przejęcie reprezentacji Francji po mundialu w Katarze i to jest jego aktualny cel.

Nikłe szanse na zatrudnienie w Monachium ma także Mauricio Pochettino. Argentyńczykowi nie brak doświadczenia, gdyż prowadził już kluby z Anglii, Hiszpanii i Francji. Wszystko wskazuje jednak na to, że ponownie zdecyduje się na pracę we Francji. Zdaniem "Foot Mercato" jest rozważany do objęcia posady OGC Nice i rozpoczął już rozmowy z klubem.

