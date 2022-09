Poważna kontuzja bramkarza Argentyny. Opuścił boisko na noszach. Może stracić MŚ

Atalanta Bergamo pokonała na wyjeździe AS Romę 1:0 w meczu 8. kolejki Serie A. Udział w tym meczu szybko zakończył golkiper gości Juan Musso. Argentyńczyk już w ósmej minucie nabawił się poważnego urazu po zderzeniu ze swoim kolegą Merihem Demiralem i musiał zostać zniesiony z boiska na noszach. Jego miejsce zajął Marco Sportiello i to właśnie na tego zawodnika będzie musiał od teraz głównie liczyć trener Gian Piero Gasperini. Uraz Musso okazał się bowiem niezwykle poważny.

Rywale Polaków osłabieni na mundialu. Bramkarz Argentyny wypada z gry na minimum dwa miesiące

Badania wykazały, że Argentyńczyk doznał złamania kości policzkowej, kości oczodołu i szczęki. Konieczna była operacja, którą zawodnik przeszedł w Villa Stuart w Rzymie. Złamania unieruchomiono przy pomocy specjalnych metalowych płyt i śrub. Jak poinformowała Atalanta, zabieg zakończył się pełnym sukcesem.

Musso czeka teraz długa przerwa od gry. Jak podał Gianluca Di Marzio na swojej stronie, golkiper będzie wyłączony z gry przynajmniej przez dwa miesiące. Prawdopodobne także jest, że w tym roku już nie zobaczymy go na boisku. Oznacza to, że ominie go wyjazd na mundial wraz z reprezentacją Argentyny. Turniej rusza 21 listopada.

28-latek być może zdoła szybciej się wykurować i wrócić do gry. Biorąc jednak pod uwagę przewidywany czas rehabilitacji, przerwa od gry będzie zbyt długa, by selekcjoner Lionel Scaloni zdecydował się zabrać go do Kataru. Dla "Albicelestes" będzie to osłabienie. Musso był ostatnio regularnie powoływany na kolejne zgrupowania kadry i rywalizował o miejsce między słupkami z Emiliano Martinezem i Franco Armanim.

Jak do tej pory Juan Musso rozegrał dwa mecze w pierwszej reprezentacji Argentyny. Debiut zaliczył w 2019 roku w towarzyskim meczu z Maroko. Ostatni raz stanął między słupkami reprezentacji we wrześniu 2021 roku w wygranym 3:0 meczu eliminacji MŚ z Boliwią.

Przypomnijmy, że Argentyńczycy będą rywalami Polaków w grupie C mundialu. Znalazły się w niej także reprezentacje Meksyku i Arabii Sudyjskiej. Mecz Polska-Argentyna odbędzie się 30 listopada w trzeciej kolejce spotkań grupowych.

