Szalony mecz Liverpoolu. Zdecydował gol w 98. minucie meczu

Liverpool zaskakująco źle rozpoczął nowy sezon Premier League. Wicemistrzowie Anglii tylko zremisowali z Fulham i Crystal Palace, a w ostatniej kolejce przegrali prestiżowy mecz z Manchesterem United. W minioną sobotę wyżył się jednak na Bournemouth. Wicemistrzowie Anglii wygrali aż 9:0. A teraz poszli za ciosem.

REKLAMA

Zobacz wideo Najwyższy kontrakt w historii Rakowa. "To jest inwestycja" [Sport.pl LIVE]

Liverpool wygrał z Newcastle w ostatniej chwili. Gol w 98. minucie

W środowy wieczór Liverpool mierzył się z Newcastle i niemal do ostatniego gwiazdka nie zanosiło się na to, że ekipa Juergena Kloppa odniesie zwycięstwo. W pierwszej połowie zanosiło się nawet na porażkę. A to dlatego, że to przyjezdni trafili do bramki jako pierwsi.

Haaland pogromcą rekordów Premier League. Norweg jest nie do zatrzymania

Najpierw w 33. minucie Liverpool miał właściwie pewną sytuację, ale Luis Diaz nie trafił w praktycznie pustą bramkę. Niewykorzystana sytuacja szybko zemściła się na gospodarzach. Pięć minut później do siatki trafił bowiem Alexander Isak, który latem tego roku dołączył do Newcastle.

Dopiero po zmianie stron Liverpool jakby się przebudził i zaczął przeważać na boisku. Opłaciło się to w 61. minucie, bo wyrównania wyniku doprowadził Roberto Firmino. Mecz rozpoczął się wtedy jakby na nowo. I chociaż gospodarze starali się wyjść na prowadzenie, to brakowało im skuteczności.

Na zegarze zbliżała się 90. minuta. Wtedy sędzie doliczył kolejnych pięć. Przez spore zamieszanie mecz potrwał jednak trochę dłużej. I to podziałało na korzyść drużyny Kloppa. W 98. minucie Anfield wybuchło radością. Pod bramką Newcastle zrobiło się zamieszanie. W nim najlepiej zachował się Fabio Carvalho, który strzelił gola, dając wygraną swojemu zespołowi.