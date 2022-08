To byłaby sensacja. Rywal Manchesteru United chce Harry'ego Maguire'a

Manchester United fatalnie zaczął ten sezon Premier League. W pierwszym meczu na własnym stadionie "Czerwone Diabły" uległy Brighton 1:2. W następnej kolejce było jeszcze gorzej. Już po 35 minutach Brentford rozstrzygnęło losy rywalizacji prowadząc 4:0. Takim wynikiem zakończyło się też całe spotkanie.

Cała ekipa Machesteru jest teraz pod ostrzałem. Kibice nie zostawiają na piłkarzach suchej nitki. Najwięcej krytyki spada na Harry'ego Maguire'a. Kapitan Manchesteru zdaje się być największym niewypałem transferowym ostatnich lat. Anglik kosztował aż 80 milionów funtów, ale na boisku zupełnie tego nie widać. Popełnia rażące błędy, co nie przystoi już nie tyle tak drogiemu piłkarzowi, co kapitanowi zespołu. Bo to właśnie Maguire nosi opaskę, co według wielu fanów Manchesteru jest sporym nieporozumieniem.

Harry Maguire na celowniku Chelsea?

Jak długo kibice Manchesteru będą oglądać Maguire'a na Old Trafford? Możliwe, że już niebawem Anglik odejdzie z klubu. Sensacyjne informacje w tej sprawie podaje "Daily Star". Na Maguire'a znalazł się chętny. I to nie byle jaki, bo chodzi o Chelsea. "Mówi się, że Maguire jest zagrożony utratą miejsca w drużynie pod wodzą Erika ten Haga, więc przeprowadzka do Londynu może go kusić" – czytamy w tekście. Dziennikarze dodają, że zbliżają się mistrzostwa świata, więc dla Maguire'a utrata miejsca w składzie byłaby wyjątkowo bolesna.

Angielski serwis dodaje jednak, że Maguire jest dla Chelsea opcją zapasową. "The Blues" starają się pozyskać z Leicester Wesleya Fofanę. Piłkarz jest dogadany z klubem, ale na przeszkodzie stoi Leicester, które zażądało astronomicznej ceny – 85 milionów funtów. Sprawa się przedłuża i według "Daily Star" dlatego Chelsea rozważa inne opcje. Nie wiadomo, ile londyńczycy musieliby zapłacić za Maguire'a, ale według dziennikarzy w rozliczeniu za obrońcę na Old Trafford powędrować miałby Christian Pulisic. Dla Manchesteru mogłaby to być ciekawa opcja, ponieważ klub niemal panicznie szuka wzmocnień po katastrofalnym początku sezonu. Udało się już ściągnąć Casemiro z Realu Madryt.

W następnej kolejce Manchester czeka nie lada wyzwanie. Na Old Trafford przyjedzie Liverpool, który jednak też rozczarowuje na początku tego sezonu. Mecz odbędzie się w poniedziałek.

