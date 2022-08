Pytają o Jana Bednarka. Będzie hit? Klub z Premier League chce Polaka

Niewykluczone, że Jan Bednarek w najbliższy weekend rozegra swoje ostatnie spotkanie w barwach Southampton. Jego drużyna zmierzy się w sobotę na wyjeździe z Leicester City w ramach trzeciej kolejki ligi angielskiej. Według doniesień mediów Polak jeszcze w sierpniu może zostać bohaterem głośnego transferu.

Działacze Southampton postrzegają Bednarka jako piłkarza, na którym mogą zarobić - i to sporo. Ile trzeba zapłacić za Polaka? Transfermarkt wycenia go na 22 miliony euro. Według "The Athletic" defensor może opuścić St Mary’s Stadium jeszcze w sierpniu. Jest jednak jeden warunek. Musi pojawić się odpowiednia oferta. Wtedy szefowie Southampton usiądą do stołu.

Jan Bednarek na celowniku klubu Premier League

Bednarek nie może narzekać na brak zainteresowania. Już wcześniej w mediach przewijały się nazwy takich klubów jak AS Roma czy Leicester City. Nie wypłynęła jednak oficjalna oferta za defensora. To wkrótce może ulec zmianie.

Jak donosi serwis Meczyki.pl, o Bednarka pyta kolejny chętny. Tym razem chodzi o Aston Villę. - Jeszcze tego lata może dojść do nieoczekiwanego ruchu, ponieważ zainteresowanie sprowadzeniem obrońcy wykazuje Aston Villa - informuje Tomasz Włodarczyk.

Jan Bednarek dołączył do Southampton latem 2017 roku za ok. 6 milionów euro. Od tego momentu rozegrał 152 spotkania w barwach angielskiego klubu. Zdobył w nich siedem bramek oraz zaliczył cztery asysty. 26-latek na swoim koncie ma też 42 występy w reprezentacji Polski.

Ten sezon Premier League drużyna Southampton rozpoczęła od porażki z Tottenhamem 1:4. Nieco lepiej jej poszło w drugiej kolejce. Wówczas zremisowała z Leeds United 2:2. Bednarek wystąpił w obu tych spotkaniach.