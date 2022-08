Gwiazda Manchesteru United zmiażdżona. "Mogę robić to samo, co on, ale ja mam 54 lata"

Latem zeszłego roku Jadon Sancho przeniósł się z Borussii Dortmund do Manchesteru United. Anglik bardzo dobrze radził sobie w Bundeslidze i fani byli przekonani, że w Premier League będzie grał przynajmniej równie dobrze. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Na ten moment skrzydłowy bardzo rozczarowuje. Do tej pory rozegrał w Manchesterze United 40 meczów, w których strzelił tylko pięć goli i zaliczył trzy asysty.

Paul Merson krytykuje Jadona Sancho. "Kiedy ostatni raz ktoś widział, jak przedryblował zawodnika?"

Legenda Arsenalu Paul Merson w bardzo mocnych słowach skrytykował formę Jadona Sancho. - Mogę robić na boisku dokładnie to samo, co robi Sancho, ale ja mam 54 lata. Kiedy ostatni raz ktoś widział, jak przedryblował zawodnika? Nie biega z piłką. Jedyne co robi, to podaje ją do tyłu. Tacy gracze otrzymują najwyższe wynagrodzenie i mają należeć do elity - powiedział Merson, cytowany przez DailyMail.

Manchester United w fatalny sposób rozpoczął obecny sezon Premier League. Drużyna Erika ten Haga przegrała dwa pierwsze mecze i obecnie zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. To najgorszy start Manchesteru United od 30 lat. Merson w krótki sposób skomentował ostatnie poczynania tego klubu. - Jest takie powiedzenie. Jeśli robisz cały czas to samo, będziesz osiągał te same wyniki. To właśnie robią obecnie wszyscy w Manchesterze United - dodał.

Niedawno formę Manchesteru United bardzo skrytykował także Gary Neville. - Oglądam United od 42 lat i nie przypominam sobie momentu, w którym mógłbym czuć, że było tak źle. Wydać miliarda funtów i być tak słabym to prawdziwe osiągnięcie. Nie trzeba wiele, by rozmontować ten zespół. Wystarczy trochę organizacji i walki - powiedział Neville w studiu Sky Sports.

Już niedługo Manchester United będzie miał okazję do rehabilitacji. W poniedziałek o 21:00 zagra z Liverpoolem w trzeciej kolejce Premier League.

Paul Merson jest byłym angielskim piłkarzem, który występował na pozycji pomocnika. Przez większość swojej kariery występował w Arsenalu. Merson zaliczył także 21 meczów w drużynie narodowej, z którą zagrał na mundialu w 1998 roku.

