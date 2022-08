Ryanair reaguje na transfer i ukrywa wiadomość do właścicieli Manchesteru United

W piątek wieczorem Real Madryt oficjalnie poinformował, że Casemiro odchodzi do Manchesteru United. Oba kluby doszły do porozumienia ws. transferu pomocnika. Za Brazylijczyka angielscy dziennikarze zapłacą 60 milionów funtów plus zawarte w umowie bonusy o wysokości 10 mln funtów. Casemiro podpisze czteroletni kontrakt. Jeszcze 22 sierpnia odbędzie się pożegnanie na Santiago Bernabeu i zawodnik będzie mógł lecieć do Manchesteru.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski czy Messi? Pytamy kibiców w Barcelonie. Miażdżąca różnica

Lukas Podolski wściekły po meczu z Legią. "VAR zabija futbol"

Casemiro odchodzi do Manchesteru United i staje się szaleńcem. A Ryanair ukrywa wiadomość

I tu okazję wykorzystały linie lotnicze Ryanair. Na Twitterze opublikowano kartę pokładową Carlosa Casemiro, który właśnie w poniedziałek o godz. 21 ma wylecieć z Madrytu do Manchesteru. Ze sobą ma zabrać dwie walizki podróżne, a w kolejce będzie potraktowany priorytetowo. W opisie nazwano Brazylijczyka szaleńcem, jednak nie wiadomo czy w pozytywnym, czy w negatywnym znaczeniu. Ale to nie wszystko, co przygotował Ryanair.

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Na karcie pokładowej Casemiro znalazł się też kod QR, który jak się okazuje, można skopiować. Gdy się to zrobi, obrazek przenosi cię automatycznie do hashtagu "GlazersOut" na Twitterze. Zobaczyć wtedy można najnowsze wpisy związane z wyrzuceniem z klubu rodziny Glazerów. Aktualni właściciele to amerykańscy przedsiębiorcy, którzy zarządzają drużyną z Old Trafford od 2005 roku.

Odejście rodziny Glazerów to w ostatnich dniach bardzo popularny temat wśród kibiców Manchesteru United. Klub nie odnosi żadnych sukcesów mimo podejmowanych przez władze kroków. Poprzedni sezon Premier League zakończył na 6. miejscu w tabeli, co ledwie dało awans do fazy grupowej Ligi Europy. Obecny sezon też zaczął się wyjątkowo źle. Na inaugurację zespół Erika ten Haga przegrał u siebie 1:2 z Brighton, a w drugiej kolejce poniósł wysoką porażkę 0:4 na wyjeździe z Brentford.

Chęć wyrzucenia obecnych właścicieli wzrósł też, gdy okazało się, że jest zainteresowany kupnem Manchesteru United. A jest nim Sir Jim Ratcliffe, jeden z najbogatszych Brytyjczyków. - Pan Ratcliffe zdaje sobie sprawę, jak klub jest ważny dla miasta i wydaje się, że nadszedł czas, aby wcisnąć guzik reset - powiedział rzecznik biznesmena. Majątek Rratcliffe'a jest szacowany na około 11 miliardów funtów.

Mbappe doprowadza do demontażu szatni PSG. Chce zlikwidować drugą grupę

W poniedziałek w trzeciej kolejce Premier League Manchester United podejmie Liverpool. Początek meczu o godz. 21.