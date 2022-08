Koledzy żegnają Casemiro. Kroos i Modrić piszą list. "To ostrzeżenie"

Od kilku dni media informowały, że Casemiro jest bardzo blisko odejścia z Realu Madryt. Zdaniem dziennikarzy Brazylijczyk miał przenieść się do Manchesteru United, który złożył ofertę w wysokości 60 milionów euro, choć mowa jest także o licznych bonusach. W sumie cała transakcja miała zamknąć się w kwocie nawet 70 milionów euro. Pomocnik ustalił już wszystkie szczegóły dotyczące umowy indywidualnej. Ma ona obowiązywać przez cztery lata i zawierać także opcję przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

W piątek wieczorem Real Madryt oficjalnie poinformował, że Casemiro odejdzie z klubu. W oświadczeniu przekazano także, kiedy odbędzie się uroczyste pożegnanie piłkarza. "Real Madryt i Manchester United doszły do porozumienia w kwestii transferu Casemiro. Real chciałby wyrazić piłkarzowi wdzięczność, który stał się już legendą tego klubu. Zawodnikowi życzymy powodzenia na nowym etapie kariery i zapewniamy, że Madryt na zawsze będzie jego domem. W najbliższy poniedziałek 22 sierpnia o godzinie 11:30 odbędzie się pożegnanie Casemiro, na którym obecny będzie także nasz prezydent Florentino Perez. Następnie piłkarz pojawi się w sali prasowej Realu Madryt" - czytamy w oświadczeniu.

Modrić i Kroos żegnają Casemiro. Napisali listy

Klub zaczął pożegnanie swojego piłkarza już wcześniej, w mediach społecznościowych. Na koncie Realu na Twitterze znajdziemy kompilacje goli i najlepszych zagrań Brazylijczyka oraz inne materiały. Casemiro pożegnali również jego koledzy z boiska. Na emocjonalne listy zdecydowali się jego partnerzy, z którymi współtworzył rewelacyjny środek pola – Toni Kroos i Luka Modrić. Listy opublikowała hiszpańska "Marca".

"Z tobą, mój drogi Case, nie dało się nie spocić. W żadnej sytuacji. Bo nie pozwoliłbyś nam odpocząć nawet w saunie. Pozostanie tam było kolejną udręką. To ostrzeżenie, o którym powinni wiedzieć twoi nowi koledzy. Bo u ciebie nawet sauna była siłownią. A ty pozwalasz ludziom leżeć tylko wtedy, gdy przychodzi czas na brzuszki. Będę za tobą tęsknić. Jako wzorowy profesjonalista. Jako najlepszy gracz. Jako wojownik, który uratował mnie kilka razy. Ale przede wszystkim jako dobry człowiek. Stworzyliśmy historię, człowieku! Cóż za legendarny czas. Teraz nasze sportowe ścieżki się rozdzielają, ale nasza przyjaźń pozostaje. Zapewniam" – napisał Niemiec.

"Drogi Case, wciąż pamiętam Twój debiut w naszym klubie. Jak bardzo byłeś zdenerwowany! Prosiłem, żebyś był spokojny, a teraz myślę o tym i widzę, jak wyszło. Co osiągnąłeś! To był także mój pierwszy sezon i żadne z nas nie wyobrażało sobie, co futbol dla nas szykuje. Stałeś się prawdziwym liderem. Byłeś dla swoich kolegów z drużyny i dla Realu Madryt. Zawsze będziemy o tym pamiętać. Dużo razem wygraliśmy, ale zachowuję chwile, których nikt nie widzi. W codziennej pracy w Valdebebas. A zwłaszcza dowcipy, bo zawsze byłeś w dobrym humorze, nawet w chwilach napięcia czy przy porażkach. Te żarty z tobą dały mi spokój. Będę za tobą tęsknić, ale życzę ci wszystkiego najlepszego. Na to zasługuje profesjonalista i osoba taka jak Ty" – to z kolei słowa napisane przez Modricia.

Casemiro był piłkarzem Realu Madryt od czerwca 2015 roku. Do tej pory w barwach hiszpańskiego klubu rozegrał 336 meczów, w których strzelił 31 goli i zaliczył 29 asyst. Z Realem sięgnął między innymi pięciokrotnie po Ligę Mistrzów.

Hiszpański dziennik "AS" poinformował, że mistrz Hiszpanii znalazł już następcę Casemiro. Wybór padł na jego rodaka Bruno Guimaraesa z Newcastle United. Na ten moment Real nie złożył jeszcze oficjalnej oferty za piłkarza.