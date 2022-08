"Wydać miliard funtów i być tak słabym to jest osiągnięcie". Gigant na dnie

W sobotę o 18:30 Manchester United zmierzył się z Brentford w drugiej kolejce Premier League. Drużyna prowadzona przez Erika ten Haga zaprezentowała się w fatalnym stylu i przegrała to spotkanie 0:4. Wszystkie gole padły jeszcze w pierwszej połowie. Man United po raz pierwszy od 30 lat zajmuje ostatnie miejsce w ligowej tabeli.

Gary Neville krytykuje Manchester United. "Grali jak dziewięciolatkowie"

Porażkę Manchesteru United w ostrych słowach skomentował Gary Neville. - Oni grali jak dziewięciolatkowie. Próbuję pomyśleć o jednej rzeczy, którą Manchester United zrobił dobrze w pierwszej połowie, ale żadna nie przychodzi mi do głowy. Oglądam United od 42 lat i nie przypominam sobie momentu, w którym mógłbym czuć, że było tak źle, jak w pierwszych 45 minutach. Wydać miliarda funtów i być tak słabym to prawdziwe osiągnięcie. Nie trzeba wiele, by rozmontować ten zespół. Wystarczy trochę organizacji i walki - powiedział Neville w studiu Sky Sports.

Rozczarowany występem Manchesteru United był także trener Erik ten Hag, który anulował piłkarzom zaplanowany na niedzielę dzień wolny i zorganizował dodatkowy trening. - Poprosiłem moich piłkarzy, żeby grali z wiarą w siebie i wzięli odpowiedzialność za to, co robią. Nie stało się to. Zespół musi ponosić odpowiedzialność i przepraszać fanów za takie zawody. Moje trzy zmiany miały wprowadzić nieco świeżości na boisko. Mógłbym równie dobrze zmienić pozostałych ośmiu piłkarzy - powiedział ten Hag w rozmowie pomeczowej ze Sky Sports.

Piłkarze Manchesteru United już niedługo będą mieli okazję do rehabilitacji. W poniedziałek 22 sierpnia podejmą na własnym stadionie Liverpool w trzeciej kolejce Premier League. Spotkanie zaplanowane jest na 21:00.

