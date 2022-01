Roy Keane o gwieździe Manchesteru United: Zagubiony. Nikogo nie ma w domu

46-krotny reprezentant Anglii opuścił początek obecnego sezonu z powodu kontuzji pleców. Gdy już wrócił, nie był w stanie nawiązać do dyspozycji z zeszłego sezonu. Co prawda Marcus Rashford regularnie dostaje okazje do zaprezentowania umiejętności, ale formą nie zachwyca

Keane chce, aby klub zainterweniował ws. Rashforda

Roy Keane, który po zakończeniu kariery był trenerem, a następnie zaczął pełnić rolę eksperta, stwierdził, że klub powinien bardziej zainteresować się postawą 24-latka. - Manchester United musi dotrzeć do sedna sprawy. To część odpowiedzialności klubu - skomentował 50-latek.

Irlandczyk zauważył spadek dyspozycji u Anglika. - Rashford dokonał niesamowitych rzeczy w ciągu ostatnich kilku lat. Zarówno na boisku, jak i poza nim. Teraz najwyraźniej mu czegoś brakuje. Patrzyłem na niego w ostatni poniedziałek. Pomyślałem, że światła są włączone, ale nikogo nie ma w domu. Rashford wygląda na zagubionego - dodał.

Roy Keane wskazuje inne potencjalne problemy Rashforda

Keane zasugerował ponadto, że problemy Rashforda mogą dotyczyć sytuacji pozaboiskowych. - Gdy rozmawiamy o młodych zawodnikach, zwykle mówimy o pewności siebie. To może nie mieć nic wspólnego z boiskiem. Wtedy musi pomóc klub albo inni zawodnicy - podsumował.

W obecnym sezonie Marcus Rashford rozegrał 15 meczów, w których strzelił zaledwie trzy gole i zanotował jedną asystę. Na ten moment jest to zdecydowanie gorszy bilans niż w ubiegłym sezonie, kiedy w 57 spotkaniach strzelił 21 goli i zaliczył 15 kluczowych podań.