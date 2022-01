Marcelo wyrównał rekord wszech czasów. Ma szansę pobić legendę Realu Madryt

Niezwykłe widowisko mogli zobaczyć w niedzielę kibice hiszpańskiej piłki na Stadionie Króla Fahda w Rijadzie. Rozegrane zostało tam spotkanie finałowe Superpucharu Hiszpanii, w którym Real Madryt pokonał Athletic Bilbao 2:0 (1:0). Mecz był pełen dramaturgii pomimo tego, że podopieczni Carlo Ancelottiego wygrali dość pewnie. W jego trakcie byliśmy jednak świadkami pięknego gola Luki Modricia, czerwonej kartki dla Edera Militao, czy spektakularnie obronionego karnego w samej końcówce spotkania przez Thibauta Courtoisa.

REKLAMA

Zobacz wideo Biznes Lewandowskiego robi piorunujące wrażenie! "Świątynia sportu"

Niezwykły wyczyn Marcelo. Wyrównał rekord klubowej legendy

Superpuchar Hiszpanii zdobyty w niedzielę był już 12 w historii Realu Madryt. Było to także już 95 trofeum w historii klubu. Oznacza to, że aby dogonić FC Barcelonę madrytczycy muszą sięgnąć po jeszcze jedno trofeum, ponieważ Katalończycy mają ich 96.

Gdy stracił pracę, miał być wymarzonym kandydatem na trenera Polaków. Jakie ma plany?

Niedzielny triumf był również niezwykle wyjątkowy dla Marcelo. Dla Brazylijczyka było to już 23 trofeum zdobyte w barwach Realu Madryt, co sprawia, że został najbardziej utytułowanym zawodnikiem w historii klubu. 33-latek wyrównał tym samym wynik legendy Francisco Gento, który również zdobył w klubie ze stolicy Hiszpanii 23 trofea. Szansę na wyrównanie tego wyniku miał także Serio Ramos, który ma ich 22, ale przed sezonem zdecydował się na transfer do PSG.

Brazylijczyk w dalszym ciągu ma jeszcze szansę na pobicie tego rekordu i zostanie samodzielnie najbardziej utytułowanym zawodnikiem Realu Madryt. Drużyna prowadzona przez Carlo Ancelottiego w dalszym ciągu ma szansę na triumf w LaLiga, Lidze Mistrzów czy Pucharze Króla. Ten sezon prawdopodobnie jest ostatnim Marcelo na Santiago Bernabeu, więc jest to dla niego ostatnia szansa na poprawę swojego wielkiego osiągnięcia.

Zwolnili trenera i natychmiast zgłosili się po Mourinho. Wielkiego powrotu jednak nie będzie

Marcelo przeniósł się do Realu Madryt w 2007 roku z Fluminense. Od tamtej pory rozegrał w barwach klubu ze stolicy Hiszpanii 536 spotkań, w których zdobył 38 bramek i zaliczył 101 asyst. Na jego dorobek trofeów na Santiago Bernabeu składa się pięć mistrzostw Hiszpanii, dwa zwycięstwa w Pucharze Króla, pięć w krajowym Superpucharze i trzy w Superpucharze UEFA, a także po cztery triumfy w Lidze Mistrzów i klubowych mistrzostwach świata.