Grosicki znów zagra w reprezentacji Polski? Ekspert zwraca uwagę na paradoks

W ostatnich dniach spekulowano, że Kamil Grosicki nie narzekał na brak ofert. Jedną z opcji miał być transfer do Derby County, gdzie gra Kamil Jóźwiak. Poza tym zainteresowane 33-latkiem miały być kluby z Turcji i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Arabii Saudyjskiej. Grosicki wybrał jednak sentymentalny powrót, bo w barwach Pogoni Szczecinrozegrał 23 mecze (2 bramki) w latach 2006-2007, a później trafił do Legii Warszawa. Grał też w Jagiellonii Białystok, FC Sion, Stade Rennais FC, Sivasspor czy Hull City. W zeszłym sezonie Grosicki rozegrał w barwach WBA 324 minuty w pięciu meczach, więc selekcjoner Paulo Sousa nie powołał go na Euro. Ale temat reprezentacji wciąż jest żywy, przynajmniej zdaniem Kamila Kosowskiego.

- Grając w Arabii Saudyjskiej, czy Katarze mógłby podnieść bonus na koniec kariery i mocno zarobić. On jednak przystał na ofertę klubu ze Szczecina i kibice oglądający ekstraklasę mogą się tylko z tego cieszyć. Ten transfer fajnie pokazuje nam drogę, jaką przeszła w ostatnim czasie Pogoń. Od ligowego średniaka ten zespół urósł do miana jednego z najlepszych i najstabilniejszych polskich klubów. Samo to, jak utrzymany w tajemnicy był transfer Grosika, dużo mówi o Pogoni i profesjonalizmie, który tam zapanował - pisze Kosowski.

- Paradoksalnie gra w Pogoni może ponownie otworzyć "Grosikowi" drzwi do reprezentacji Polski. (...) Grosicki ma pół roku na to, by zostać najlepszym piłkarzem ekstraklasy. Kilka dobrych występów pomoże mu odbudować pewność siebie i wrócić do meczowego rytmu, bo tego w ostatnim czasie mu brakowało. W metrykę też bym mu nie zaglądał, starsi od niego wracali do swoich reprezentacji i pchali je do przodu - czytamy w "Przeglądzie Sportowym".

Grosicki ma na koncie 83 mecze w kadrze. Ostatni raz grał w marcu przeciwko Anglikom (1:2).

Sytuacja Pogoni w lidze

Pogoń po pięciu rozegranych meczach jest druga w tabeli i traci trzy punkty do Lecha. Po przerwie na mecze reprezentacji czeka ją wyjazdowe spotkanie z Radomiakiem (13 września, godz. 20.30).