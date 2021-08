Liverpool reaguje na skandaliczne zachowanie kibiców. Dostało się też Jóźwiakowi

Podobnie jak inni faworyci, Manchester United czy Chelsea, Liverpool w inauguracyjnej kolejce sezonu 2021/22 Premier League nie miał większych problemów ze zdobyciem kompletu punktów. "The Reds" zwyciężyli na boisku beniaminka Norwich City 3:0.

REKLAMA

Zobacz wideo Łukasz Fabiański żegna się z reprezentacją Polski. "Ten mecz może oprawić w ramkę"

Bohaterem spotkania był Mohamed Salah. Egipcjanin asystował przy dwóch pierwszych bramkach autorstwa Diogo Joty i Roberto Firmino, a następnie sam efektownym strzałem z kilkunastu metrów ustalił wynik spotkania.

Innym pozytywem dla kibiców Liverpoolu będzie z pewnością fakt, iż pierwsze 90 minut w Premier League po wyleczeniu poważnej kontuzji kolana rozegrał lider defensywy drużyny Juergena Kloppa - Holender Virgil van Dijk.

Ależ wejście Jakuba Modera! Wystarczyły mu sekundy, by odmienić losy meczu

Nie wszystko na Carrow Road było jednak w wykonaniu Liverpoolu pozytywne. Jak poinformowało "Sky Sports", kibice "The Reds", którzy udali się do Norwich, obrażali na tle homofobicznym zawodnika Norwich, wypożyczonego z Chelsea Billy'ego Gilmoura.

Do tych zarzutów odniósł się klub, który potwierdził, że jednak z przyśpiewek była "obraźliwa i nieodpowiednia". "Nalegamy, aby kibice pamiętali o wyjątkowych wartościach naszego klubu i zachowywali się zgodnie z nimi w przyszłości" - dodano.

Jóźwiak obrażany po porażce, klub reaguje

W meczu Derby County z Peterborough w podobnej sytuacji znalazł się reprezentant Polski Kamil Jóźwiak, który nie będzie udanie wspominał swojego wejścia w samej końcówce. Jóźwiak pojawił się na boisku w 84. minucie, a jego Derby straciło dwie bramki i przegrało na wyjeździe 1:2.

Transfer gwiazdora Legii zależy od piłkarza Manchesteru City

23-letni Polak zawalił przy bramce wyrównującej dla Peterborough, przez co kibice Derby nie pozostawili na nim suchej nitki. Jóźwiak był krytykowany, a nawet obrażany, również na tle rasistowskim. Spekuluje się, że wpływ na to mają też pogłoski o jego możliwym transferze do tureckiego Galatasaray.

"Nie akceptujemy takiej postawy i już rozpoczniemy współpracę z odpowiednimi służbami, aby ustalić tożsamość osób, które się tego dopuściły" - oświadczyło Derby County.