Media: Manchester United finalizuje dwa transfery. Ma wydać ok. 70 mln funtów

To może być jedno z najbardziej efektownych okienek Manchesteru United w ostatnim czasie. Klub z Old Trafford potwierdził już pozyskanie Jadona Sancho, za którego zapłacił Borussii Dortmund aż 73 miliony funtów. Na tym jednak wzmocnienia zespołu Ole Gunnara Solskjaera mają się nie skończyć.

Manchester United marzy o odzyskaniu tytułu mistrza Anglii. W klubie zdają sobie sprawę, że do tego potrzeba nie tylko silniejszej, ale też bardziej wyrównanej kadry. Zwłaszcza w defensywie. To dlatego na celowniku klubu znalazł się Raphael Varane, który miałby stworzyć parę stoperów z Harrym Maguirem. Francuz miałby kosztować angielski klub około 50 milionów funtów.

Angielskie media informują też, że latem na Old Trafford może trafić Kieran Trippier. Reprezentant Anglii ma za sobą dobry sezon w Atletico Madryt, z którym wywalczył mistrzostwo Hiszpanii, jednak po dwóch w La Liga prawy obrońca miał wyrazić chęć powrotu do ojczyzny. Tę sytuację chciałby wykorzystać Manchester United, który poszukuje rywala dla Aarona Wan-Bissaki.

Trippier doskonale czuje się nie tylko w roli prawego obrońcy, ale też prawego wahadłowego, a nawet bocznego pomocnika. Jego uniwersalność i umiejętność gry na kilku pozycjach sprawiła, że przykuł on uwagę Solskjaera, który gotów jest zapłacić za piłkarza około 18 milionów funtów.

Trippier trafił do Atletico latem 2019 roku z Tottenhamu. Hiszpanie zapłacili za obrońcę niespełna 20 milionów funtów, podpisując z nim trzyletni kontrakt. Niewiele wskazuje na to, by 30-latek zechciał podpisać nową umowę, więc dla Atletico to ostatni moment, by na sprzedaży zawodnika zarobić porządne pieniądze i odzyskać część zainwestowanych w niego funduszy.

W poprzednim sezonie Trippier rozegrał 35 meczów, w którym miał sześć asyst. Na Euro 2020 Anglik wystąpił w pięciu spotkaniach, notując asystę w finale z Włochami. Jak informują angielskie media, Trippier i Varane mogą zostać zawodnikami Manchesteru United już pod koniec przyszłego tygodnia.