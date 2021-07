Media: Raphael Varane zagra w Anglii! Odchodzi z Realu Madryt po 10 latach

Manchester United marzy o pierwszym od 2013 roku tytule mistrza Anglii. Tym bardziej, że od tego czasu mistrzostwo trafiało do rąk największych rywali "Czerwonych Diabłów" - aż czterokrotnie do Manchesteru City i raz do Liverpoolu. Dlatego też działacze klubu z Old Trafford w letnim oknie transferowym oszczędzać nie zamierzają.

United już dwa tygodnie temu ogłosili, że ich nowym zawodnikiem zostanie Jadon Sancho. Jak poinformował klub 21-letniego skrzydłowego, Borussia Dortmund, po testach medycznych i podpisaniu kontraktu Manchester United zapłaci za reprezentanta Anglii 85 milionów euro. Wszystko wskazuje na to, że to nie będzie koniec wielkich wzmocnień angielskiego giganta.

Sanco i Varane w Manchesterze United?

Oprócz Sancho na Old Trafford ma trafić także obrońca Realu Madryt i reprezentacji Francji - Raphael Varane. O rozmowach Francuza z "Czerwonymi Diabłami" spekuluje się od wielu tygodni, natomiast teraz, według dziennikarzy hiszpańskiego radia Onda Cero, ostateczna decyzja została podjęta.

Hiszpanie informują, że Varane jest zdecydowany odejść do Manchesteru United, a agencja, która go reprezentuje, aktualnie prowadzi rozmowy z wicemistrzami Anglii. 28-letni stoper zdecydował się nie przedłużać obowiązującej do końca czerwca 2022 roku umowy z dotychczasowym pracodawcą, Realem Madryt, w związku z czym dla "Królewskich" jest to ostatni moment na to, aby na Varane'ie jeszcze zarobić. Real oczekuje za swojego obrońcę około 50 milionów euro, a oficjalna oferta ma zostać wysłana przez Manchester United w najbliższych dniach.

Raphael Varane występuje w Realu Madryt od 10 lat. W 2011 roku trafił na Santiago Bernabeu z francuskiego Lens. Przez ten czas 79-krotny reprezentant Francji zdobył z Realem czterokrotnie Ligę Mistrzów oraz trzykrotnie mistrzostwo Hiszpanii. W koszulce "Królewskich" rozegrał 360 meczów oficjalnych, w których strzelił 17 goli.