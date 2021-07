Polska awansowała w rankingu UEFA. Pierwsza taka sytuacja w polskiej piłce

Takiej sytuacji w polskiej piłce jeszcze nie było. Od kiedy trzeba rywalizować w pierwszej rundzie el. Ligi Mistrzów, nie udało się wszystkim polskim klubom wygrać wszystkich meczów w I rundzie europejskich pucharów. W tym tygodniu zrobiły to Legia Warszawa, która w dwumeczu pokonała norweski Bodoe/Glimt 5:2, z kolei Śląsk Wrocław rozprawił się z estońskim Paide Linnameeskond 4:1 w dwumeczu el. Ligi Konfernecji.

Awanse obu polskich klubów do kolejnej rundy eliminacji europejskich pucharów sprawiły, że Polska została lepiej sklasyfikowana w rankingu UEFA. Wcześniej zajmowaliśmy 32. miejsce, natomiast obecnie jest to 30. pozycja. Biało-czerwoni w zestawieniu wyprzedzili Słowację oraz Białoruś, ale to dopiero początek drogi do celu. Polska walczy w rankingu UEFA o 28. miejsce, które gwarantuje grę trzech klubów w II rundzie Ligi Konferencji Europy w sezonie 2023/24. Bezpośrednio przed Polską znajdują się Kazachstan oraz Azerbejdżan.

Dobry start naszych klubów w europejskich pucharach to rzadkość. Cztery zwycięstwa w czterech pierwszych meczach przytrafiły się po raz ostatni w sezonie 2018/2019, kedy to Legia pokonała w dwumeczu el. Ligi Mistrzów irlandzki Cork City FC (1:0, 3:0), Górnik Zabrze wygrał pierwszy mecz z Zareą Bielce (1:0) Lech Poznań był lepszy od ormiańskiego Gandzasaru Kapan (2:0). W rewanżach oba kluby zaprezentowały się jednak gorzej i nie podtrzymały dobrej passy.

Polska z awansem w rankingu UEFA. Kolejne mecze w europejskich pucharach mogą poprawić sytuację biało-czerwonych

Legia Warszawa wygrała pierwszy mecz el. Ligi Mistrzów 3:2, ale zasada premiowania bramek na wyjeździe została zniesiona, więc sytuacja nie była aż tak komfortowa, jakby mogło się wydawać. W rewanżu mistrzowie Polski szybko jednak przejęli inicjatywę i już w 41. minucie objęli prowadzenie. Drugiego gola w doliczonym czasie gry zdobył Tomas Pekhart.

Śląsk, Raków i Pogoń znają potencjalnych rywali w III rundzie el. Ligi Konferencji

Śląsk Wrocław z kolei w pierwszym spotkaniu z Paide Linnameeskond wywalczył zwycięstwo w ostatnich sekundach. Pierwszego gola wrocławianie strzelili w 67. minucie (Fabian Piasecki). Dziesięć minut później do własnej bramki trafił Wojciech Golla, a bramkę na wagę zwycięstwa w 89. minucie zdobył Węgier Mark Tamas. W rewanżu piłkarze Śląska od początku meczu dominowali. Pierwszą bramkę zdobyli przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę. W 66. minucie wynik podwyższył Victor Garcia.

W drugiej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów Legia zagra z Florą Tallin. Mecze z Estończykami zostaną rozegrane 21 i 27 lipca. Flora Tallin to obecny mistrz Estonii. Piłkarze Śląska dołączyli w tej fazie Ligi Konferencji Europy do dwóch polskich drużyn: Pogoni Szczecin i wicemistrza kraju - Rakowa Częstochowa. Ci pierwsi zmierzą się z litewskim zespołem Suduva, a rywalem Pogoni będzie chorwacki Osijek. Zespół Jacka Magiery natomiast zmierzy się z Araratem Erewan.