Polski mistrz Europy znalazł nowy klub. To już 18 w jego karierze!

Zbigniew Bartman to były reprezentant Polski. W 2009 roku wraz z drużyną biało-czerwonych wywalczył mistrzostwo Europy. Oprócz tego zdobył dwa medale Ligi Światowej (brązowy w 2011 roku w Gdańsku i złoty w 2012 roku w Sofii, gdzie wybrano go najlepszym atakującym) i jeden Pucharu Świata (2011). Wystąpił na igrzyskach olimpijskich w 2012 roku w Londynie.

18 klub od 2004 roku

Teraz 34-letni atakujący lub przyjmujący znalazł sobie nowy klub. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że to jego osiemnasty zespół od początku kariery, którą rozpoczął w 2004 roku. W swojej karierze grał m.in. w AZS Politechnice Warszawskiej, Jastrzębskim Węglu, Asseco Resovii Rzeszów. Wiele lat spędził również za granicą. Występował we włoskich klubach: Weronie, Modenie, tureckim Halbank Ankara, rosyjskim Gazpromie. Potrafił też zdecydować się na bardzo oryginalne kierunki. Grał w Sichuan Chengdu (Chiny), Ar-Rajjan SC (Katar), UPCN San Juan Vóley (Argentyna).

Przez ostatnie pół roku Zbigniew Bartman reprezentował barwy katarskiego Al-Nasr Dubaj, a od nowego sezonu przeniesie się do Arabii Saudyjskiej. Będzie zawodnikiem Al-Hilal. To już dziewiąty kraj w jego karierze klubowej.