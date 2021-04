West Ham znalazł konkurenta dla Fabiańskiego? Były bramkarz Manchesteru United

Łukasz Fabiański jest bez wątpienia pierwszym wyborem w bramce West Hamu United, choć sytuacja ta może się zmienić. Jak donosi "Express&Star", do zespołu może dołączyć bramkarz West Bromwich Albion - Sam Johnstone. Zdaniem brytyjskich dziennikarzy 28-latek miałby zastąpić Fabiańskiego w przyszłym sezonie. W minioną niedzielę Polak obchodził 36. urodziny!

REKLAMA

Zobacz wideo Superliga to cios w Bayern Monachium, który radzi sobie finansowo. "Mogą się skazać na peryferie futbolu"

Łukasz Fabiański zagrożony? Bramkarz West Bromu na celowniku West Hamu

West Bromwich Albion prawdopodobnie spadnie do Championship po obecnym sezonie. Obecnie, po 31 kolejkach, zespół Kamila Grosickiego zajmuje 19. miejsce w lidze z 24 punktami na koncie. Do miejsca gwarantującego utrzymanie w Premier League traci dziewięć punktów. Sam Johnstone rozegrał 30 spotkań, w których sześć razy zachował czyste konto. Aktualny kontrakt 28-latka obowiązuje do końca czerwca 2022 roku.

Podział w Premier League. Dwa obozy wśród 14 klubów. "Jawnie złamana zasada"

Wcześniej Johnstone był formalnie piłkarzem Manchesteru United. Jednak większość czasu spędził na wypożyczeniach m.in. w Aston Villi czy Preston North End. Bramkarz West Bromu nie jest jedynym zawodnikiem, którego ma obserwować West Ham United. Kilka dni temu "The Sun" informował, że klub jest zainteresowany sprowadzeniem Seny'ego Dienga z Queens Park Rangers.

Najwięksi cwaniacy piłki nożnej

W tym sezonie Fabiański wystąpił w 30 na 32 spotkań w Premier League oraz w dwóch na trzy mecze w FA Cup. W sumie 10-krotnie zachował czyste konto i wpuścił 41 goli. Niespełna kilka tygodni temu klub oficjalnie poinformował, że przedłużył kontrakt z Polakiem o kolejny rok. Aktualna umowa 36-latka trwa do końca czerwca 2022 roku.