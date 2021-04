Złe informacje dla Łukasza Fabiańskiego. West Ham chce bramkarza

Łukasz Fabiański jest bez wątpienia pierwszym wyborem w bramce West Hamu United, choć jak donosi "The Sun", niedługo sytuacja może się zmienić. Według dziennika klub jest zainteresowany sprowadzenie Seny'ego Dienga, który na co dzień występuje w Queens Park Rangers. Bramkarz Championship miałby kosztować około 6 milionów funtów.

REKLAMA

Zobacz wideo Archaiczna zasada psuje Ligę Mistrzów? "Dochodzi do kuriozalnych sytuacji" [SEKCJA PIŁKARSKA #84]

Łukasz Fabiański zagrożony w bramce West Hamu? Media: Chodzi o rywalizację

Łukasz Fabiański w West Hamie występuje od 2018 roku. Niespełna kilka tygodni temu klub oficjalnie poinformował, że przedłużył kontrakt z Polakiem o kolejny rok. Formalnie 35-latek będzie piłkarzem West Hamu do końca czerwca 2022 roku. Dlaczego więc londyńczycy rozważają transfer na pozycji bramkarza? Jak podaje "The Sun", chodzi o to, aby zapewnić polskiemu zawodnikowi konkurencję w bramce.

Angielskie media grzmią o formie Jana Bednarka. Jedna rada dla trenera Southampton

W tym sezonie Fabiański wystąpił w 29 na 31 spotkań w Premier League oraz w dwóch na trzy mecze w FA Cup. W sumie 10-krotnie zachował czyste konto i wpuścił 38 goli. Seny Dieng z kolei to o 26-letni Seneglaczyk, który w tym sezonie rozegrał 37 meczów w Championship i jeden w FA Cup. Podobnie do 10 lat starszego Fabiańskiego - zachował dziesięć czystych kont.

Dieng do Queens Park Rangers trafił w 2016 roku i jak twierdzi trener zespołu, Mark Warburton, jest "znakomitym bramkarzem". - Jest jeszcze młody, a najlepsze lata przed nim - dodał w "West London Sport" 58-letni Anglik.

Kamil Grosicki może wrócić do mocnej ligi. Jest chętny na jego zatrudnienie

W tym sezonie West Ham zdobył już 55 punktów w 31 meczach i zajmuje piąte miejsce w tabeli Premier League. Do prowadzącego Manchesteru City traci 19 punktów. Aktualnie zespół Davida Moyesa zajmuje miejsce w TOP 4 ligi angielskiej i jeżeli utrzyma pozycję, w przyszłym sezonie wystąpi w fazie grupowej Ligi Mistrzów.