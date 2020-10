Legenda Liverpoolu wskazuje zastępcę van Dijka. "Muszą pójść na całość i go kupić"

Virgil van Dijk w sobotnich derbach Liverpoolu z Evertonem doznał fatalnego urazu, który wyklucza go z gry na długie miesiące. Obrońca uszkodził więzadła krzyżowe przednie po wślizgu w jego nogi bramkarza Evertonu, Jordana Pickforda. Holendra czeka operacja, żmudna rehabilitacja i długa pauza, nawet około 6-8 miesięcy.

Carragher doradza Liverpoolowi kupno Daoyta Upamecano. "Muszą pójść na całość"

Jamie Carragher, w przeszłości obrońca The Reds, a obecnie ekspert stacji Sky Sports na jej antenie zwrócił uwagę, że mistrz Anglii powinien szybko sprowadzić wartościowego zastępcę. Anglik ma już nawet odpowiedniego kandydata.

- W każdym razie kolejnym dużym transferem Liverpoolu w przyszłym roku musi być środkowy obrońca. Klub nie może tracić czasu na negocjacje. Musi to być początek stycznia, a nie jego koniec. Dejan Lovren odszedł i nikt go nie zastąpił, więc mają tylko trzech środkowych obrońców, a jeden z nich, Joel Matip, jest zawsze kontuzjowany. W przypadku Joe Gomeza pojawiają się teraz znaki zapytania - powiedział Carragher.

- Jest to młody człowiek, o którym wszyscy mówili w Lipsku, Dayot Upamecano. Niezależnie od tego, czy ma profil van Dijka, myślę, że może pomóc. Zapłać dodatkowe pieniądze i zrób to 1 stycznia. Oznacza to 11 meczów ligowych bez Virgila van Dijka. Jedną rzeczą do powiedzenia na temat Holendra jest to, że w ostatnich 23 meczach zachowali tylko pięć czystych kont, a van Dijk rozegrał je wszystkie, więc nie jest tak, że wszystko było idealne. Widzieliśmy siedem straconych goli przeciwko Aston Villi i trzy w meczu z Leeds. Ale myślę, że muszą pójść na całość i kupić go [Upamecano - przyp. red.] - zakończył Carragher.

Van Dijk wydał oświadczenie ws. kontuzji

W piłce nożnej, tak jak w życiu, wierzę, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu i ważne jest, aby starać się zachować równowagę, niezależnie od tego, czy przechodzą wzloty, czy upadki. Dzięki wsparciu mojej żony, dzieci, rodziny i wszystkich w Liverpoolu jestem gotowy na wyzwanie. Chciałbym podziękować wszystkim za przesłanie wsparcia. Zrobię wszystko, co możliwe, aby wesprzeć moich kolegów z drużyny w każdy możliwy sposób. Wrócę - napisał van Dijk w oświadczeniu.

Jeśli chodzi o Upamecano, to ma ważny kontrakt z RB Lipsk do końca czerwca 2023 roku. 21-letni stoper ma w swoim kontrakcie klauzulę wykupu wynoszącą 45 mln euro. W obecnym sezonie Francuz wystąpił w czterech meczach Bundesligi i jednym w Pucharze Niemiec.

