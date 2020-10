Liverpool potwierdza dramatyczne wieści ws. kontuzji van Dijka. Jest komunikat

- Kontuzja Virgila van Dijka? Nie wiem, jak bardzo jest poważna, ale nie wygląda to zbyt dobrze - powiedział w sobotę Juergen Klopp, trener Liverpoolu, który w derbach zremisował 2:2 z Evertonem. Szkoleniowiec The Reds na pomeczowej konferencji nie powiedział zbyt wiele, ale dziennikarze stacji beIN Sport od razu poinformowali, że uraz Holendra jest bardzo poważny. Że zerwał on więzadła krzyżowe przednie w kolanie i może pauzować nawet siedem-osiem miesięcy.

Liverpool wydał komunikat ws. Virgila van Dijka

Liverpool długo nie potwierdzał tych informacji, ale w niedzielę wieczorem wydał komunikat, w którym poinformował, że Van Dijk uszkodził więzadła krzyżowe przednie i czeka go operacja. "Kolejne wykonane badania wykazały, że ten zabieg jest niezbędny. Na tym etapie nie sposób jednak określić spodziewany termin jego powrotu do gry. Po operacji Van Dijk rozpocznie rehabilitację pod okiem naszego zespołu medycznego, który umożliwi mu jak najszybsze dojście do pełnej sprawności” - czytamy w oświadczeniu Liverpoolu.

Dwie kontuzje w Liverpoolu po derbach z Evertonem

Van Dijk kontuzji nabawił się na początku sobotniego meczu z Evertonem. W 8. minucie pewnie byłby nawet rzut karny, gdyby nie VAR, który zasygnalizował sędziemu, że zdemolowany przez Jordana Pickforda obrońca Liverpoolu chwilę wcześniej był na spalonym. Bramkarz Evertonu nie zobaczył jednak nawet żółtej kartki, ale van Dijk zderzenie z nim przypłacił kontuzją - w 11. minucie zastąpił go Joe Gomez.

Van Dijk to niejedyny piłkarz Liverpoolu, który doznał kontuzji w meczu z Evertonem. Urazu, o czym poinformował Klopp na pomeczowej konferencji, nabawił się także Thiago Alcantara. W 90. minucie, kiedy czerwoną kartkę za faul na nim zobaczył Richarlison.

Everton cały czas liderem Premier League

Sobotni remis w derbach Liverpoolu sprawia, że to Everton nadal jest liderem Premier League. Ma 13 punktów, o trzy więcej od Liverpoolu, który kolejny ligowy mecz zagra z Sheffield United (24 października, godz. 21). Everton zmierzy się z Southampton (25 października, godz. 15). Wcześniej, bo już w środę o 21, piłkarze Kloppa zagrają pierwszy mecz w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Polecą do Amsterdamu, gdzie zmierzą się z Ajaxem.

