Virgil van Dijk wydał oświadczenie. "W trudnościach kryje się szansa. Wrócę silniejszy"

- Dziś po południu spotkałem się z lekarzem-konsultantem, aby rozpocząć proces planowania szczegółów mojej rehabilitacji po wczorajszym incydencie. Jestem teraz w pełni skoncentrowany na regeneracji i zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby wrócić tak szybko, jak to możliwe. Pomimo oczywistego rozczarowania jestem głęboko przekonany, że w trudnościach kryje się szansa, a z Bożą pomocą wrócę lepszy, sprawniejszy i silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej - napisał Virgil van Dijk na Twitterze.

Holender doznał kontuzji na początku sobotniego meczu z Evertonem. W 8. minucie pewnie byłby nawet rzut karny, gdyby nie VAR, który zasygnalizował sędziemu, że zdemolowany przez Jordana Pickforda obrońca Liverpoolu chwilę wcześniej był na spalonym. Bramkarz Evertonu nie zobaczył jednak nawet żółtej kartki, ale van Dijk zderzenie z nim przypłacił kontuzją - w 11. minucie zastąpił go Joe Gomez. Pierwsza hipoteza brzmiała: zerwane więzadła krzyżowe.

Virgil van Dijk dziękuje za wsparcie

Liverpool długo nie potwierdzał tych informacji, ale w niedzielę wieczorem wydał komunikat, w którym poinformował, że stoper uszkodził więzadła krzyżowe przednie i czeka go operacja. - Kolejne wykonane badania wykazały, że ten zabieg jest niezbędny. Na tym etapie nie sposób jednak określić spodziewanego terminu powrotu do gry. Po operacji van Dijk rozpocznie rehabilitację pod okiem naszego zespołu medycznego, który umożliwi mu jak najszybsze dojście do pełnej sprawności - czytamy w oświadczeniu Liverpoolu.

- W piłce nożnej, tak jak w życiu, wierzę, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu i ważne jest, aby starać się zachować równowagę, niezależnie od tego, czy przechodzą wzloty, czy upadki. Dzięki wsparciu mojej żony, dzieci, rodziny i wszystkich w Liverpoolu jestem gotowy na wyzwanie. Chciałbym podziękować wszystkim za przesłanie wsparcia. Zrobię wszystko, co możliwe, aby wesprzeć moich kolegów z drużyny w każdy możliwy sposób. Wrócę - dodał van Dijk.

Reprezentant Holandii może pauzował nawet siedem - osiem miesięcy. Nie wiadomo, czy wyrobi się z rehabilitacją i formą na przyszłoroczne mistrzostwa Europy w piłce nożnej.

