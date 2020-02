Według hiszpańskich mediów Chelsea jest mocno zainteresowana Janem Oblakiem. Chelsea w ramach transferu chciałaby oddać aktualnego golkipera Kepę Arrizabalagę i dopłacić za bramkarza Atletico Madryt 30 milionów euro. Taka forma transakcji miałaby pokryć cenę, jaką Chelsea musiałaby wydać na nowego bramkarza.

Chelsea Londyn zainteresowana Janem Oblakiem - i to nie pierwszy raz

Pogłoski transferowe odnośnie przenosin Słoweńca do Chelsea po raz pierwszy pojawiły się w 2018 roku. "The Blues" po sprzedaży Thibauta Courtoisa do Realu Madryt za 38 milionów euro, prowadzili rozmowy z Atletico Madryt. Oblak postanowił jednak zostać w Atletico i aktualnie jest kluczowym piłkarzem drużyny Diego Simeone.

Jan Oblak rozegrał w obecnym sezonie 25 meczów, w których zachował jedenaście czystych kont. 27-letni Słoweniec jest związany z Atletico Madryt kontraktem do czerwca 2023 roku.

Kepa Arrizabalaga wypada coraz gorzej w bramce

Temat transferu Oblaka wrócił po słabszym ostatnio okresie Kepy. Frank Lampard już od jakiegoś czasu jest niezadowolony z postawy hiszpańskiego bramkarza. W obecnym sezonie Kepa nie prezentuje zadowalającej formy. Szkoleniowiec już postanowił odesłać Hiszpana na ławkę rezerwowych. W bramce Chelsea stanął Willy Caballero.

Kepa Arrizabalaga rozegrał łącznie 31 spotkań we wszystkich rozgrywkach tego sezonu. W tym czasie wpuścił aż 43 bramki. Czyste konto zachował tylko w sześciu meczach. Bramkarz trafił do Chelsea w 2018 roku. Wtedy angielska drużyna zapłaciła za Hiszpana aż 80 milionów euro, czyniąc go najdroższym bramkarzem na świecie. Zawodnik nie spełnia jednak pokładanym w nich oczekiwań. Brytyjskie media już w lutym uznały za najgorszego bramkarza tego sezonu Premier League.