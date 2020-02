karo80.0 pół godziny temu Oceniono 3 razy 1

Zidiociałe media nakręcają histerię, co zwłaszcza w tak niedouczonym, ciemnym społeczeństwie jak w Polsce oznacza tylko jedno: panikę i zalew głupoty. Np. pytanie od telewidza w TVN: czy złapanie koronowirusa jest równoznaczne z wyrokiem śmierci? (!)

To jest tylko - i aż - ostrzejsza grypa. Owszem, trzeba informować, ale kretyni udający dziennikarzy potrafią godzinami bez tchu donosić o „kolejnych ogniskach” i śmiertelnych ofiarach jakby to była dżuma XXI wieku. Tymczasem zwykła grypa to kilkadziesiąt razy więcej ofiar rocznie niż koronawirus, nie nie mówiąc o wypadkach drogowych czy nowotworach. Tabloidyzacja / skretynienie mediów postępuje...