Żałobny wpis klubu Polaka. "Wyrazy współczucia"

Jesień 2023 r. była czasem, który chętnie wspominać będzie Patryk Peda. Ówczesny zawodnik SPAL został powołany przez Michała Probierza do seniorskiej reprezentacji Polski. Peda zagrał wtedy w meczach z Wyspami Owczymi (2:0), Mołdawią (1:1) i Czechami (1:1). W drugiej części sezonu 24/25 Peda był na wypożyczeniu z Palermo do Juve Stabia, gdzie walczył w play-offach do Serie A. Tam Juve Stabia odpadła w półfinale po dwumeczu z Cremonese. Teraz Peda występuje w barwach Palermo, którego właścicielem jest konsorcjum City Football Group. Teraz Palermo pogrążyło się w żałobie.

Były prezes Palermo nie żyje. Najprawdopodobniej popełnił samobójstwo

Klub poinformował w komunikacie o śmierci Paula Baccagliniego, byłego prezesa Palermo z sezonu 16/17. Mężczyzna zginął w wieku 41 lat. "Klub Palermo, prezes Dario Mirri i cała rodzina CFG składa wyrazy współczucia z powodu przedwczesnej śmierci Paula Baccagliniego" - czytamy w oświadczeniu wydanym przez Palermo w mediach społecznościowych.

Co było przyczyną śmierci Baccagliniego? Włoskie media wskazują, że mężczyzna najpewniej popełnił samobójstwo w swoim domu w Mediolanie, a jego ciało znalazła partnerka. "Prokuratura w Mediolanie prowadzi dochodzenie w tej sprawie i zleciła sekcję zwłok w celu ustalenia przyczyny zgonu" - pisze portal fanpage.it. Mężczyzna miał włoskie i amerykańskie obywatelstwo ze względu na pochodzenie rodziców.

Baccaglini był szerzej znany po tym, jak był korespondentem dziennika "Le Iene". Potem Baccaglini wszedł w świat finansów, założył fundusz Integritas Capital i podpisał umowę wstępną ws. zakupu Palermo z rąk ówczesnego właściciela, a więc Maurizio Zampariniego. Sam klub nie został finalnie sprzedany, a Baccaglini zrezygnował ze swojej funkcji po pięciu miesiącach.

Tak wygląda sytuacja Pedy w Palermo. Będą walczyć o awans do Serie A

Do tej pory Peda zagrał we wszystkich meczach tego sezonu w barwach Palermo - przeciwko Cremonese (5:4 po karnych) w Pucharze Włoch, a także w spotkaniach z Reggianą (2:1) i Frosinone Calcio (0:0) w Serie B. Wśród rywali o miejsce w wyjściowym składzie Polak ma 22-letniego Davide Veroliego, 29-letniego Pietro Ceccaroniego i 31-letniego Mattię Baniego.

Aktualnie Palermo zajmuje siódme miejsce z czterema punktami, ale ma ich tyle samo, co lider rozgrywek, a więc Cesena FC.

