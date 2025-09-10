Niemcy trąbią, kto ma zastąpić Lewandowskiego w Barcelonie. Aż się wierzyć nie chce

30 czerwca przyszłego roku - to właśnie wtedy kończy się umowa Roberta Lewandowskiego z FC Barceloną. Wciąż nie wiadomo, czy zostanie przedłużona. Więcej głosów i spekulacji jest takich, że reprezentant Polski rozgrywa swój ostatni sezon w FC Barcelonie.
Tymczasem Robert Lewandowski trafił na "czołówkę" (na samej góry strony internetowej) prestiżowego niemieckiego dziennika "Bild". "Czy były zawodnik Borussii Dortmund zastąpi Lewandowskiego w FC Barcelonie" - to tytuł artykułu ze zdjęciem oczywiście Lewandowskiego.
Powołując się na hiszpański portal "Fichajes.net" dodaje, że Lewandowskiego miałby zastąpić 19-letni Paris Brunne. Niemiecki napastnik obecnie gra w AS Monaco. Dziennikarz Hendrik Deck podkreśla, że Brunner przyciągnął uwagę przede wszystkim swoimi walorami fizycznymi i instynktem strzeleckim i stanowi "ciekawą alternatywę" dla Barcelony.
"Polak rozgrywa obecnie czwarty sezon w barwach Barcelony, a jego kontrakt wygasa latem 2026 roku. Dłuższy pobyt jest obecnie uważany za mało prawdopodobny. Podobno kluby z Arabii Saudyjskiej, między innymi, już pytały o byłego napastnika Bundesligi. Najważniejsze pytanie: Kto zastąpi Lewandowskiego w hiszpańskiej ekstraklasie? Teraz, ku zaskoczeniu wszystkich, ogłoszono nazwisko byłego talentu Borussii Dortmund" - czytamy w "Bildzie".
Brunner ma słabe liczby. W poprzednim sezonie w barwach Cercle Brugge, do którego był wypożyczony, zagrał 28 spotkań i zdobył tylko sześć bramek. Wcześniej grał on w Borussii Dortmund.
"Na pierwszy rzut oka te liczby nie świadczą o tym, że Lewandowski ma godnego następcę. Polak dołączył do Barcelony z Bayernu w 2022 roku i od tego czasu strzelił 101 bramek w 149 meczach. Z Barceloną dwukrotnie zdobył mistrzostwo kraju (2023 i 2025) oraz Puchar Niemiec (2025)" - dodaje Hendrik Deck.
Lewandowski dla Barcelony zagrał 149 spotkań, zdobył 101 bramek i miał 20 asyst.
Barcelona po trzech kolejkach ma siedem punktów i jest na czwartej pozycji. Do prowadzącego Realu Madryt traci dwa punkty.
