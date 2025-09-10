Gigant zgłosił się po Yamala. Tyle zaoferowali za niego Barcelonie

109 - tyle meczów dotychczas rozegrał Lamine Yamal dla FC Barcelony (27 goli, 37 asyst), której jest wychowankiem. Debiut zaliczył 29 kwietnia 2023 r. (4:0 z Betisem), a już wcześniej pojawiał się na treningach pierwszego zespołu. Jednak wieści o skali jego talentu docierały do różnych zakątków Europy.

Lamine Yamal tworzy historię w FC Barcelonie, lecz mógł grać zupełnie gdzie indziej

Bardzo interesującą historię z przeszłości ujawnił niemiecki "Bild". "Yamal to supertalent Barcelony, który zachwyca piłkarski świat od Euro 2024 w Niemczech i tytułu mistrzowskiego z Hiszpanią. Jednak już lata wcześniej trenerzy Bayernu zwrócili uwagę na ten klejnot. Chcieli sprowadzić ten wyjątkowy talent do Monachium już na wczesnym etapie kariery" - czytamy.

W 2022 r. Hasan Salihamidzić, ówczesny dyrektor sportowy Bayernu, poleciał do Hiszpanii, aby pozyskać Gaviego oraz Yamala. Ten ostatni w tamtym momencie nie mógł jeszcze zostać wytransferowany, trzeba było czekać do jego 16. urodzin. Jednak Bośniak namawiał rodzinę zawodnika i miał oferować Barcelonie sumę 5 mln euro za przyszły ruch.

To dlatego Lamine Yamal nie trafił do Bayernu Monachium

Nie było to wykluczone do momentu, aż przedstawicielem obiecującego piłkarza został słynny agent Jorge Mendes. Zdecydował on o zerwaniu rozmów z Bayernem, a nastolatek skupił się na Barcelonie, gdzie zadebiutował przed 16. urodzinami. I zdecydował się dalej rozwijać w tym miejscu, odpuszczając wyjazd do Monachium.

Z perspektywy czasu zawodnik raczej nie żałuje tamtego wyboru. Aktualnie jest niekwestionowaną gwiazdą katalońskiego zespołu, z którym sięgnął po dwa krajowe tytuły, dwa Superpuchary Hiszpanii oraz Puchar Króla. A być może za kilkanaście dni dostanie Złotą Piłkę.

W obecnym sezonie Lamine Yamal rozegrał trzy mecze w barwach FC Barcelony. Strzelił dwa gole i zanotował trzy asysty.

