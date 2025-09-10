Gigant zgłosił się po Yamala. Tyle zaoferowali za niego Barcelonie

109 - tyle meczów dotychczas rozegrał Lamine Yamal dla FC Barcelony (27 goli, 37 asyst), której jest wychowankiem. Debiut zaliczył 29 kwietnia 2023 r. (4:0 z Betisem), a już wcześniej pojawiał się na treningach pierwszego zespołu. Jednak wieści o skali jego talentu docierały do różnych zakątków Europy.
Bardzo interesującą historię z przeszłości ujawnił niemiecki "Bild". "Yamal to supertalent Barcelony, który zachwyca piłkarski świat od Euro 2024 w Niemczech i tytułu mistrzowskiego z Hiszpanią. Jednak już lata wcześniej trenerzy Bayernu zwrócili uwagę na ten klejnot. Chcieli sprowadzić ten wyjątkowy talent do Monachium już na wczesnym etapie kariery" - czytamy.
W 2022 r. Hasan Salihamidzić, ówczesny dyrektor sportowy Bayernu, poleciał do Hiszpanii, aby pozyskać Gaviego oraz Yamala. Ten ostatni w tamtym momencie nie mógł jeszcze zostać wytransferowany, trzeba było czekać do jego 16. urodzin. Jednak Bośniak namawiał rodzinę zawodnika i miał oferować Barcelonie sumę 5 mln euro za przyszły ruch.
Nie było to wykluczone do momentu, aż przedstawicielem obiecującego piłkarza został słynny agent Jorge Mendes. Zdecydował on o zerwaniu rozmów z Bayernem, a nastolatek skupił się na Barcelonie, gdzie zadebiutował przed 16. urodzinami. I zdecydował się dalej rozwijać w tym miejscu, odpuszczając wyjazd do Monachium.
Z perspektywy czasu zawodnik raczej nie żałuje tamtego wyboru. Aktualnie jest niekwestionowaną gwiazdą katalońskiego zespołu, z którym sięgnął po dwa krajowe tytuły, dwa Superpuchary Hiszpanii oraz Puchar Króla. A być może za kilkanaście dni dostanie Złotą Piłkę.
W obecnym sezonie Lamine Yamal rozegrał trzy mecze w barwach FC Barcelony. Strzelił dwa gole i zanotował trzy asysty.
