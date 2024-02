Ronaldo zawieszony za to, co zrobił. Doigrał się

Al-Nassr pokonał 3:2 Al-Shabab po dublecie Andersona Talisci i trafieniu Cristiano Ronaldo. Dzięki temu Al-Nassr pozostaje w kontakcie z Al-Hilal i nadal traci siedem punktów do lidera. Więcej, niż o samym wyniku tego spotkania, mówi i pisze się o zachowaniu Cristiano Ronaldo. Kibice Al-Shabab sprowokowali Ronaldo okrzykami "Messi, Messi". Portugalczyk w odpowiedzi najpierw przyłożył rękę do ucha i nasłuchiwał fanów zespołu rywala, a potem pokazał im obsceniczny gest w okolicach krocza. Jak się okazuje, to nie ujdzie Cristiano na sucho.

Ronaldo będzie ukarany za obsceniczny gest. Al-Nassr mocno to odczuje

Zgodnie z informacjami z mediów sportowych z Arabii Saudyjskiej, Al-Shabab złożyło we wtorkowy poranek skargę na Ronaldo do Komisji Dyscypliny i Etyki w Saudyjskim Związku Piłki Nożnej. Teraz sprawą zajmie się tamtejsza Komisja Dyscyplinarna. Na razie nie wiadomo, kiedy oficjalnie zostanie ogłoszona decyzja ws. Portugalczyka. Saudyjski dziennikarz Khalid Al-Rasheed informuje na portalu X, że Ronaldo ma zostać ukarany grzywną za "niesportowe zachowanie". Poza tym ma być zawieszony na dwa kolejne mecze Al-Nassr.

Taka kara dla Ronaldo oznacza, że zabraknie go w meczach na własnym stadionie przeciwko Al-Hazem (29.02) oraz Al-Raed (07.03). W tym sezonie Ronaldo opuścił zaledwie cztery spotkania Al-Nassr we wszystkich rozgrywkach, odpowiednio przeciwko Al-Ettifaq (1:2), Al-Duhail SC (3:2), Istiqlol (1:1) oraz Ohod Club (5:1). Ronaldo może się pochwalić świetną skutecznością, bo po 29 meczach ma 28 goli oraz 11 asyst. To oczywiście jest też aktualny lider klasyfikacji strzelców ligi saudyjskiej z 22 trafieniami.

Warto dodać, że to nie pierwszy przypadek w ostatnich miesiącach, gdzie Ronaldo zachowuje się w niestosowny sposób. Po porażce 0:2 z Al-Hilal w finale towarzyskiego pucharu wziął szalik wrzucony przez kibiców rywali i schował go w spodenki, a później wyrzucił. Potem też rzucił w trybuny pamiątkowy medal.

Ronaldo jest piłkarzem Al-Nassr od początku stycznia 2023 roku. Łącznie zagrał już 48 meczów dla tego zespołu, w których zdobył 42 bramki i zanotował 13 asyst. Na razie jednak nie wygrał z Al-Nassr żadnego trofeum. Kontrakt Ronaldo wygasa w czerwcu 2025 roku, ale wygląda na to, że zostanie przedłużony, bo Portugalczyk chce zagrać na kolejnym mundialu, który odbędzie się w 2026 roku. Dodatkowo nie należy wykluczać, że po zakończeniu kariery Ronaldo zostanie udziałowcem klubu i zainwestuje w akcje.