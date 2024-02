Zaczęło się. Zaskakujący kandydat na nowego trenera Legii. "Kocha to miasto"

Podczas zimowego okienka transferowego doszło do kilku znaczących zmian w Legii. Sprzedano przecież dwóch kluczowych piłkarzy: Bartosza Slisza oraz Ernesta Muciego, natomiast do tej pory nie sprowadzono godnych następców. Co prawda do zespołu trafili Ryoya Morishita czy Qendrim Zyba, ale to zdecydowanie zbyt mało, aby marzyć o dużych sukcesach.

Sensacyjne wieści. Maciej Skorża może wrócić do Legii?

Ostatnie tygodnie wyglądają w wykonaniu Legii fatalnie. I choć rozpoczęła rundę wiosenną od zwycięstwa z Ruchem Chorzów (1:0), to następnie doznała kompromitujących porażek z FK Molde w rozgrywkach LKE, a ponadto dwukrotnie straciła punkty w ekstraklasie: z Puszczą Niepołomice (1:1) oraz w niedzielę z Koroną Kielce (3:3). Po tym spotkaniu rozczarowania nie krył Kosta Runjaić, który wyraźnie narzekał na brak wzmocnień.

Po ostatniej wpadce wielu ekspertów zaczęło się zastanawiać nad przyszłością szkoleniowca. I choć TVP Sport uważa, że jego pozycja w klubie jest bezpieczna, to niewykluczone, że godny kandydat mógłby ją zachwiać. Bardzo mocną kandydaturę podsunął w poniedziałek szef portalu Legia.Net Marcin Szymczak. "Maciej Skorża? Raz mi mówił, że jakby dostał ofertę od Legii, to by ją przyjął. On kocha to miasto" - powiedział na antenie #LegiaTalk, cytowany przez użytkownika Daniel_Heheszky

Po odejściu z Urawy Red Diamonds Skorża pozostaje niezwykle interesującym nazwiskiem na rynku trenerskim. Niedawno mówiło się o tym, że może zostać następcą Johna van den Broma w Lechu Poznań, a ostatnio Tomasz Ćwiąkała przekazał informację o jego potencjalnym powrocie na Bliski Wschód. - Słyszałem plotki, że coś zostało mu już obiecane - zdradził.

Gdyby Legia zdecydowała się przedwcześnie zwolnić Runjaicia, którego kontrakt wygasa dopiero z końcem czerwca 2026 roku, to niewątpliwie Skorża byłby idealnym kandydatem, aby go zastąpić. Tym samym byłby to dla niego powrót do zespołu po 12 latach przerwy. Przez dwa lata pracy (2010-2012) dwukrotnie sięgał z nim po Puchar Polski.