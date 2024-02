To będzie absolutny hit! Barcelona walczy z PSG o gwiazdę

Wszystko wskazuje na to, że FC Barcelona zakończy ten sezon bez żadnego trofeum w klubowej gablocie. Zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza nie wygrał Superpucharu Hiszpanii, a także odpadł już z krajowego pucharu. W tym momencie Barcelona ma sporą stratę w tabeli do Realu Madryt, ale wciąż liczy się w grze o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Tam jednak nie uchodzi za faworyta do wygrania całych rozgrywek. To jednak nie przeszkadza Barcelonie, by planować już ruchy pod kątem kolejnego sezonu.

Agent Kwaracchelii mówi o zainteresowaniu Barcelony. Wskazuje datę

W ostatnich dniach z Barceloną coraz mocniej łączony jest Chwicza Kwaracchelia z Napoli. Mamuka Jugeli, a więc agent Gruzina, odniósł się do medialnych plotek w rozmowie z rosyjskim dziennikiem "Championat". - Czy jest zainteresowanie Chwiczą od Barcelony i PSG? Oczywiście, pojawiają się oferty od najlepszych klubów. Po prostu spójrzcie na niego. Jak może nie być ofert za takiego zawodnika, jak Kwaracchelia? Mogę powiedzieć, że w maju wszystko się wyjaśni - przekazał przedstawiciel gwiazdy Napoli. Te słowa mogą zatem sugerować transfer latem tego roku.

Pierwsze plotki o zainteresowaniu Barcelony Kwaracchelią pojawiły się na kilka dni przed starciem tego zespołu z Napoli w 1/8 finału Ligi Mistrzów na Stadio Diego Armando Maradona. Gruzińscy dziennikarze podają, że Napoli wycenia Kwaracchelię na 90-100 mln euro. Ten sezon Chwiczy jest jednak dużo słabszy od poprzedniego, ponieważ w 33 meczach we wszystkich rozgrywkach ma sześć goli i pięć asyst. Dla porównania, poprzednie rozgrywki Kwaraccheli w Neapolu to 14 bramek i 17 asyst w 43 meczach.

Poprzedni sezon w wykonaniu Kwaraccheli i całego Napoli był absolutnie zjawiskowy. Klub z południa Włoch zdobył pierwsze mistrzostwo kraju od 33 lat, a Kwaracchelia grał pierwszy sezon w mocnej europejskiej lidze. Gruzin zachwycał absolutnie wszystkich, szybko doczekał się pseudonimu "Kvaradona". "W Kwaracchelii zakochujesz się od pierwszego kopnięcia. Świetna technika i niesamowita szybkość przekładają się na czarujące dryblingi. A że nie robi mu większej różnicy, czy strzela prawą, czy lewą nogą, to stał się zmorą dla obrońców" - pisaliśmy na Sport.pl.

Kwaracchelia trafił do Napoli latem 2022 roku za 13,3 mln euro z Dinama Batumi. Jego kontrakt, dzięki któremu zarabia około miliona euro rocznie, jest ważny do końca czerwca 2027 roku. Z kim potencjalnie Kwaracchelia mógłby rywalizować w Barcelonie? Obecnie Xavi ma na skrzydłach do dyspozycji Ferrana Torresa, Joao Feliksa, Raphinhę oraz Lamine'a Yamala.

Barcelona zajmuje trzecie miejsce w lidze hiszpańskiej z 57 punktami i traci osiem do prowadzącego Realu Madryt. Rewanżowe spotkanie między Barceloną a Napoli w 1/8 finału Ligi Mistrzów na Stadionie Olimpijskim Montjuic odbędzie się we wtorek 12 marca o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.