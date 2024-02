Sensacyjne wieści ws. Mbappe. Robią wszystko, by nie odszedł

Kylian Mbappe w połowie lutego poinformował prezesa Paris Saint-Germain, Nassera Al-Khelaifiego, że latem tego roku odejdzie z klubu. Wygaśnie wtedy jego umowa i będzie mógł podpisać kontrakt z dowolnym klubem. Wszystko wskazuje na to, że trafi do Realu Madryt. Teraz sensacyjne informacje przekazał "Le Parisien", według którego Mbappe we wtorek spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i emirem Kataru w Pałacu Elizejskim.

