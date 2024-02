Znakomite wieści dla Polaka. A jeszcze nie zmienił klubu

Ostatnie dni oraz godziny zimowego okna transferowego przyniosły nam nowe informacje ws. dalszej przyszłości Karola Świderskiego. Okazuje się, że Polak nie będzie kontynuował swojej kariery w Stanach Zjednoczonych w barwach Charlotte FC. - Oczekuję transferu w styczniu. Wiem jednak, że to nie będzie łatwe, ale zrobię wszystko, aby tak się stało. Mam nadzieję, że mój agent też będzie działał mocno i że coś znajdziemy. Fajnie by było coś z tych lig TOP 5 - mówił Świderski w listopadzie zeszłego roku w wywiadzie dla "Meczyków". Przez wiele dni była cisza wokół ewentualnego transferu.

- Wokół Karola na razie jest spokojnie. Od zainteresowania do transferu jest daleka droga. Tym bardziej że Charlotte chciałoby dobrze zarobić na odejściu Karola. Pracujemy nad tym, żeby w zimowym okienku transferowym napastnik zmienił klub. Spodziewałbym się większego ruchu za kilkanaście dni, pod koniec okienka - opowiadał Mariusz Piekarski, agent Świderskiego w rozmowie z TVP Sport. Świderski strzelił piętnaście goli i zanotował dziewięć asyst w 40 meczach poprzedniego sezonu w USA.

W środę 31 stycznia Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl poinformował, że Świderski jednak zmieni klub zimą. Były napastnik Jagiellonii Białystok przeniesie się do Hellasu Verona na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu z opcją wykupu. Ta opcja najpewniej będzie uzależniona od utrzymania tego zespołu w Serie A. "Świderski będzie z pewnością potrzebował chwili na to, by wejść do nowego zespołu. Polski napastnik od październikowego zakończenia sezonu zasadniczego Major League Soccer i baraży do playoffs jest bez gry" - mogliśmy przeczytać w artykule. Teraz pojawiły się dobre wieści dla Polaka.

Dobre wieści dla Polaka jeszcze przed transferem. Traci konkurenta

Włoskie media informują, że Świderski straci jednego z potencjalnych konkurentów o miejsce w pierwszym składzie Hellasu. Mowa o Thomasie Henrym, który w ostatnich godzinach okienka ma trafić do Belgii, a konkretniej do Gentu, czyli obecnie czwartego zespołu tamtejszej ligi. Na razie jednak nie wiadomo, czy Henry trafi do Belgii na zasadzie wypożyczenia, czy też transferu definitywnego. Francuz grał dla Hellasu w latach 2022-2024, w których strzelił pięć goli i zanotował jedną asystę w 29 meczach. Stracił jednak blisko 30 spotkań z powodu zerwanych więzadeł krzyżowych w kolanie.

Tym samym droga Świderskiego do podstawowego składu Hellasu znacznie się skróciła. Obecnie trener Marco Baroni ma tam do dyspozycji Włocha Federico Bonazzoliego i Argentyńczyka Juana Manuela Cruza. Sytuacja Hellasu w lidze włoskiej nie jest jednak stabilna, ponieważ jest na 16. miejscu i po 22 meczach ma 18 punktów, czyli tyle samo, ile Cagliari Calcio, które znajduje się w strefie spadkowej. W ostatnim ligowym meczu Hellas zremisował 1:1 z Frosinone Calcio po golu Tomasa Suslova.

Warto dodać, że obecnie piłkarzem Hellasu jest Paweł Dawidowicz i wygląda na to, że stan się utrzyma do końca sezonu, mimo plotek o zainteresowaniu osobą Polaka ze strony Atalanty Bergamo. Wcześniej w klubie z Werony grało już kilku naszych piłkarzy - m.in. Władysław Żmuda, Paweł Wszołek, Dominik Furman czy Mariusz Stępiński.