Kulesza skomentował decyzję Nitrasa. Jaśniej się nie da

Ostatnio wiele klubów ekstraklasy ubiegało się o dofinansowanie różnych projektów sportowych. Jednym z nich był Widzew Łódź, który liczył na wsparcie przy budowie nowoczesnego Widzew Training Center we wsi Bukowiec pod Łodzią. Inwestycja miała kosztować około 40 milionów złotych, a połowę tej sumy miał opłacić rząd. Ministerstwo wycofało się jednak z tego pomysłu.

Sławomir Nitras zmienił zdanie. Cezary Kulesza reaguje

W sprawie nastąpił jednak zwrot. W środę minister sportu i turystyki Sławomir Nitras przekazał ostateczną decyzję. I tym razem pozytywnie rozpatrzył wnioski. Zdecydował się przeznaczyć na budowę Widzew Training Center środki w wysokości 10 milionów złotych. Wsparcie otrzymały również między innymi miasto Bielsko-Biała i MKS Miedź Legnica. Niedługo po ogłoszeniu tej decyzji prezes PZPN Cezary Kulesza zabrał w tej sprawie głos. I docenił pomoc Nitrasa.

"Dziękujemy Panu Ministrowi Sławomirowi Nitrasowi za wsparcie ośrodków piłkarskich. PZPN to przede wszystkim piłka dziecięca i młodzieżowa z ok. 300 tys. dziewczynek i chłopców trenujących piłkę nożną w naszym kraju. Decyzja Pana Ministra to nieoceniona pomoc dla PZPN w rozwoju młodych talentów" - napisał Kulesza na Twitterze.

Pełna lista podmiotów, które otrzymają dofinansowanie z państwa: